Orta Çağ'dan kalma küpeler ziyarete açılıyor

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Yavuz Çetin, AA muhabirine, Kars'ın sınır şehri ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kars'ta birçok medeniyetin kültür varlığını görmenin mümkün olduğunu anlatan Çetin, Ani Ören Yeri ve çevresinde Köşevenk ile Mağazberk gibi çok sayıda tarihi taşınmaz kültür varlığının bulunduğunu ifade etti.