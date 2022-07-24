Ortak Varoluş Mozaiği Guinness Rekorlar Kitabı’nda

Konuşmasının ardından Subaşı, rekorun tescil edildiği sertifikayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a takdim etti.

Başarıyı Hatay halkının elde ettiğini ifade eden Başkan Savaş, “Bugün Hatay’ın en anlamlı günü. Bugün Hatay’ın bayramı, kurtuluşu. Bugün Hatay’ın ana kucağıyla, ana vatanıyla buluşma günü. Ve bugün aynı zamanda hepimizin gurur duyacağı rekor günü. Bu rekor Lütfü Savaş’ın, Hatay Büyük Şehir Belediyesinin ya da arkadaşlarımızın değil. Bu gurur ve başarı tüm Hatay’ın. Çünkü Hatay halkı inandı ve birlikte başardı” diye konuştu.