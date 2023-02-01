"Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hatay'daki "Ortak Varoluş Mozaiği"nin iki dalda daha rekora aday olması için başvuru yapıldı.

"Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday - 1

Hatay'da 1600 metrekarelik boyutuyla "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği"nin iki dalda daha rekoru için başvuru yapıldı.

"Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday - 2

EXPO 2021 Hatay kapsamında 44 şehirden getirilen doğal taşlarla oluşturulan mozaik, Antakya ilçesindeki Kisecik Mahallesi'ndeki EXPO alanında sergileniyor.

"Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday - 3

"DÜNYANIN EN BÜYÜK TEK PARÇA TABAN MOZAİĞİ"

Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle tasarımıyla 7 aylık çalışmayla 16 milyon taşla yapılan "Ortak Varoluş Mozaiği", "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" olarak geçen yıl temmuz ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

"Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday - 4

Rekorlar kitabına girmesinin ardından kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çeken mozaikle ilgili Büyükşehir Belediyesince iki yeni rekor için daha başvuru yapıldı.

"Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday - 5

İKİ DALDA DAHA REKORA ADAY

Taban mozaiği, "en fazla taşla yapılan mozaik" ve "en büyük oval mozaik" dallarında da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için aday gösterildi.

EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, AA muhabirine, taban mozaiğinin başvuru yapılan iki dalda da rekor kıracağına inandığını söyledi.

"Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday - 6

"150 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ"

Ortak Varoluş Mozaiği'nin kentin tanıtımına da katkı sağladığını anlatan Çakar, "Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi mozaik eserimizi görmeye geldi. Zeminde olan mozaiğin yukarıdan daha net görülebilmesi için çalışmalar başlattık. Balon ile daha net görüleceğini kanaati oluştu. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

İşte "Ortak Varoluş Mozaiği"nden görüntüler...

"Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday - 7
"Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday - 8
"Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday - 9

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