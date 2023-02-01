"Ortak Varoluş Mozaiği" iki dalda daha rekora aday

İKİ DALDA DAHA REKORA ADAY

Taban mozaiği, "en fazla taşla yapılan mozaik" ve "en büyük oval mozaik" dallarında da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için aday gösterildi.

EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, AA muhabirine, taban mozaiğinin başvuru yapılan iki dalda da rekor kıracağına inandığını söyledi.