Oscar 2025 kazananlarının belli olmasına saatler kaldı: Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?
Oscar 2025 kazananlarının belli olmasına saatler kaldı. Tören öncesinde "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı. 97'ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu Emmy ödüllü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien oldu.
Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödül töreninin ayrıntıları belli oldu. Akademi Ödülleri olarak bilinen Oscar, pazar akşamı kırmızı halı etkinliğiyle başlayacak, ardından 2024'ün en iyi filmlerini ve bu filmlerin arkasındaki isimleri onurlandıran ana tören gerçekleşecek. Geçmiş yıllarda David Letterman, Jimmy Kimmel ve Ellen DeGeneres gibi ünlü isimler tarafından sunulan tören, bu yıl O’Brien’ın mizahi yaklaşımıyla farklı bir atmosfere sahip olacak.