Oscar 2025 kazananlarının belli olmasına saatler kaldı: Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?

Oscar 2025 kazananlarının belli olmasına saatler kaldı. Tören öncesinde "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı. 97'ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu Emmy ödüllü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien oldu.

Oscar 2025 kazananlarının belli olmasına saatler kaldı: Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? - 1

Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödül töreninin ayrıntıları belli oldu. Akademi Ödülleri olarak bilinen Oscar, pazar akşamı kırmızı halı etkinliğiyle başlayacak, ardından 2024'ün en iyi filmlerini ve bu filmlerin arkasındaki isimleri onurlandıran ana tören gerçekleşecek. Geçmiş yıllarda David Letterman, Jimmy Kimmel ve Ellen DeGeneres gibi ünlü isimler tarafından sunulan tören, bu yıl O’Brien’ın mizahi yaklaşımıyla farklı bir atmosfere sahip olacak.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar 2025 kazananlarının belli olmasına saatler kaldı: Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? - 2

Bu yıl en fazla adaylık alan yapım, Netflix’in suç müzikali "Emilia Perez" oldu ve tam 13 dalda Oscar’a aday gösterildi. Onu, "The Brutalist" ve "Wicked" 10’ar adaylıkla takip etti. Gecenin en büyük ödülü olan En İyi Film kategorisi ise oldukça iddialı bir listeye sahip: "Emilia Pérez", "The Brutalist", "Wicked", "Anora", "A Complete Unknown", "Conclave", "I'm Still Here", "The Substance", "Dune: Part Two" ve "Nickel Boys".

Oscar 2025 kazananlarının belli olmasına saatler kaldı: Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? - 3

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2025 Oscar Ödülleri, 2 Mart Pazar günü TSİ 03:00’te (ABD saatiyle 19:00) başlayacak. ABC'ye göre, Julianne Hough ve Jesse Palmer'ın sunacağı resmi canlı kırmızı halı şovu, ana tören öncesinde TSİ 02:30’da (ABD saatiyle 18:30) yayınlanacak. Tören Türkiye'de sadece Disney+'ta canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

Oscar 2025 kazananlarının belli olmasına saatler kaldı: Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? - 4

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NEREDE?

97. Akademi Ödülleri, Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Mekânın internet sitesine göre, 2001 yılından bu yana, daha önce Kodak Tiyatrosu olarak bilinen ve Ovation Hollywood alışveriş merkezinin içinde yer alan bu tiyatro, Oscar törenlerine ev sahipliği yapıyor.


Oscar 2025 kazananlarının belli olmasına saatler kaldı: Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? - 5

Hollywood’daki son teknolojiyle donatılmış bu tiyatro, Akademi Ödülleri yayını için özel olarak tasarlandı ve 3.300 kişilik bir oturma kapasitesine sahip.

DAHA FAZLA GÖSTER