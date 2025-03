Oscar 2025 kazananlarının belli olmasına saatler kaldı: Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?

Bu yıl en fazla adaylık alan yapım, Netflix’in suç müzikali "Emilia Perez" oldu ve tam 13 dalda Oscar’a aday gösterildi. Onu, "The Brutalist" ve "Wicked" 10’ar adaylıkla takip etti. Gecenin en büyük ödülü olan En İyi Film kategorisi ise oldukça iddialı bir listeye sahip: "Emilia Pérez", "The Brutalist", "Wicked", "Anora", "A Complete Unknown", "Conclave", "I'm Still Here", "The Substance", "Dune: Part Two" ve "Nickel Boys".