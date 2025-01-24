Oscar hayalleri yarım kaldı: Sürpriz adaylar ve unutulanlar
Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken eleştirmenlerden tam not alan yapımların ve performanslarıyla övgü toplayan isimlerin aday gösterilmemesi sinema dünyasında şaşkınlık yarattı.
Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek.
Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi 13 adaylık kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu.