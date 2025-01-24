Oscar hayalleri yarım kaldı: Sürpriz adaylar ve unutulanlar

Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken eleştirmenlerden tam not alan yapımların ve performanslarıyla övgü toplayan isimlerin aday gösterilmemesi sinema dünyasında şaşkınlık yarattı.

Oscar hayalleri yarım kaldı: Sürpriz adaylar ve unutulanlar - 1

Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek.

Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi 13 adaylık kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu.

2025 OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLARI

N-LIFE HABERLERİ

Oscar hayalleri yarım kaldı: Sürpriz adaylar ve unutulanlar - 2

Seyirciden ve eleştirmenlerden tam not alan bazı filmler Oscar Ödülleri'ne aday gösterilmedi. Hatta Oscar kazanmasına kesin gözüyle bakılan bazı isimler aday bile gösterilmedi

"Emilia Perez" filmi her ne kadar 13 adaylık kazanmış olsa da Selena Gomez'in aday gösterilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Oscar hayalleri yarım kaldı: Sürpriz adaylar ve unutulanlar - 3

Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Angelina Jolie, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilmedi.

Film, En İyi Görüntü Yönetimi dalında aday gösterildi.

Oscar hayalleri yarım kaldı: Sürpriz adaylar ve unutulanlar - 4

Kariyeri boyunca birbirinden başarılı birçok yapıma imza atan Oscar ödüllü usta oyuncu Denzel Washington, "Gladyatör 2" filmindeki performansına övgü yağmasına rağmen aday gösterilmedi.

Oscar hayalleri yarım kaldı: Sürpriz adaylar ve unutulanlar - 5

Luca Guadagnino imzalı "Queer" filmindeki rolüyle Daniel Craig de adaylık kazanamadı.

Yönetmenin bu yıl çok konuşulan bir başka filmi "Challengers" da hiçbir kategoride aday gösterilmedi.

Oscar hayalleri yarım kaldı: Sürpriz adaylar ve unutulanlar - 6

Mad Max: Fury Road filmi, Oscar Ödülleri'nde 10 adaylığın 6'sını kazanmıştu.

Furiosa'nın gençliğine odaklanan Furiosa: A Mad Max Saga ise bu yıl adaylar arasına bile girmeyi başaramadı.​

Oscar hayalleri yarım kaldı: Sürpriz adaylar ve unutulanlar - 7

Venedik Film Festivali'nde Nicole Kidman'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran "Babygirl" yılın en çok konuşulan yapımlarından.

Filmin hiçbir kategoride aday gösterilmemesi şaşkınlık yarattı.

Hugh Grant'in başrolünde yer aldığı "Heretic" her ne kadar BAFTA ve Altın Küre Ödülleri'na aday gösterilse de Oscar Ödülleri'nde hiçbir dalda adaylık kazanamadı.

Oscar hayalleri yarım kaldı: Sürpriz adaylar ve unutulanlar - 8

Pedro Almodóvar'ın İngilizce filmi "The Room Next Door", Venedik'ten büyük ödülle ayrıldı. Tilda Swinton, Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi. Ancak film, Akademi tarafından herhangi bir dalga aday gösterilmedi.

Malcolm Washington imzalı “The Piano Lesson”, SAG Ödülleri'ne aday gösterilmesine rağmen Oscar yarışında yer alamadı.

Oscar hayalleri yarım kaldı: Sürpriz adaylar ve unutulanlar - 9

Pamela Anderson'ın "The Last Showgirl" filmindeki performansı oldukça beğenildi ancak oyuncu bu yıl Oscar'a aday gösterilmedi.

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