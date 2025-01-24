Oscar hayalleri yarım kaldı: Sürpriz adaylar ve unutulanlar

Seyirciden ve eleştirmenlerden tam not alan bazı filmler Oscar Ödülleri'ne aday gösterilmedi. Hatta Oscar kazanmasına kesin gözüyle bakılan bazı isimler aday bile gösterilmedi

"Emilia Perez" filmi her ne kadar 13 adaylık kazanmış olsa da Selena Gomez'in aday gösterilmemesi dikkatlerden kaçmadı.