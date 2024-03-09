Oscar kazananları yarın akşam belli oluyor: Oscar ödül töreni saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, yarın akşam sahiplerini bulacak. Peki, Oscar ödül töreni saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Dünya sinemasının en büyük ödülerinden Oscarlar bu yıl da birbirinden iddialı filmler ve oyuncularla göz kamaştıracak. Bu yıl Oscar adayları arasında ön plana çıkan yapımlar beklendiği Oppenheimer, Poor Things ve Killers of the Flower Moon oldu.