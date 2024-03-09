Oscar kazananları yarın akşam belli oluyor: Oscar ödül töreni saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

OSCAR TARİHİNDE BİR İLK

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylık ile zirveye yerleşirken Barbie filmi 8 adaylık elde etti. İki filmde En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. Oscar tarihinde ilk kez aynı hafta sonu vizyona giren iki film, En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. İki film de 21 Temmuz'da vizyona girmişti.



Emma Stone'un performansıyla adından söz ettiren Poor Things ( Zavallılar) filmi ise 11 adaylıkla Oppenheimer'ı takip etti.