Oscar kazananları yarın akşam belli oluyor: Oscar ödül töreni saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, yarın akşam sahiplerini bulacak. Peki, Oscar ödül töreni saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Oscar kazananları yarın akşam belli oluyor: Oscar ödül töreni saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? - 1

Dünya sinemasının en büyük ödülerinden Oscarlar bu yıl da birbirinden iddialı filmler ve oyuncularla göz kamaştıracak. Bu yıl Oscar adayları arasında ön plana çıkan yapımlar beklendiği Oppenheimer, Poor Things ve Killers of the Flower Moon oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar kazananları yarın akşam belli oluyor: Oscar ödül töreni saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? - 2

DÖRDÜNCÜ KEZ SUNACAK

Amerika’nın ünlü talk şov yıldızı Jimmy Kimmel dördüncü kez Oscar sahnesine dönüyor. Kimmel’ın gelecek yıl 96'ncısı düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde sunuculuk yapacağı açıklandı. Duyurunun yapılmasının ardından Kimmel "Hep Oscar Ödülleri'ni dördüncü kez sunmanın hayalini kurmuştum" diyerek espri yaptı.

Oscar kazananları yarın akşam belli oluyor: Oscar ödül töreni saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? - 3

Töreni ABD'de Disney'e bağlı ABC kanalı ekranlara getirecek.

Oscar kazananları yarın akşam belli oluyor: Oscar ödül töreni saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? - 4

TÜRKİYE YAYINCISI BELLİ OLDU

Geçen yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle TRT'de yayımlanamayan Oscar törenini bu yıl Disney+ Türkiye yayımlayacak. Tören 10 Mart gece saat 01:30'daki kırmızı halı yayınıyla başlayacak.

Oscar kazananları yarın akşam belli oluyor: Oscar ödül töreni saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? - 5

OSCAR TARİHİNDE BİR İLK

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylık ile zirveye yerleşirken Barbie filmi 8 adaylık elde etti. İki filmde En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. Oscar tarihinde ilk kez aynı hafta sonu vizyona giren iki film, En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. İki film de 21 Temmuz'da vizyona girmişti.

Emma Stone'un performansıyla adından söz ettiren Poor Things ( Zavallılar) filmi ise 11 adaylıkla Oppenheimer'ı takip etti.

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