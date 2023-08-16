Oscar kazandıran filmin hikayesi gerçek dışı çıkınca Sandra Bullock'a tepki yükseldi

Eski Amerikan futbolu oyuncusu Oher, filmde bahsedildiği gibi Tuohy ailesinin onu asla evlat edinmediğini, ancak bunun yerine vasiliğini üstlendiklerini iddia etmişti. Oher, 18 yaşındayken çiftin kendisini kandırdığını ve tüm haklarını elinden almak için belge imzalattığını öne sürmüştü.

Oher, ailesinin filmdeki hayat hikayesinden bir ton para kazandığını ancak kendisinin hiç para almadığını belirtmişti.