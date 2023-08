Oscar kazandıran filmin hikayesi gerçek dışı çıkınca Sandra Bullock'a tepki yükseldi

Michael Lewis'in 2006 yılında yayımlanan The Blind Side: Evolution of a Game adlı kitabından uyarlanan "The Blind Side" filmi, Michael Oher'in Tuohy çifti tarafından evlat edinmesini ve hayatının tamamen değişmesini konu alıyor.

John Lee Hancock tarafından yönetilen filmi, birçok dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve Sandra Bullock'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırmıştı. Ancak gerçek hikayeye dayanan 2009 tarihli "Kör Nokta" (The Blind Side) filmine konu olan ABD'li çiftin yalan söylediği ortaya çıktı.