Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi)

EN İYİ GÖRSEL EFEKT



Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part 2

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked



KAZANAN:

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

I'm Still Here

The Girl With The Needle

Emilia Perez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

KAZANAN:

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ



Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

KAZANAN: In the Shadow of Cypress



EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Flow

Memoirs of A Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Inside Out 2

The Wild Robot

KAZANAN: Flow