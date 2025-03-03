Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi)

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini bu yıl ABD'li komedyen ve sunucu Conan O'Brien sundu. "Emilia Perez" filminin 13 adaylıkla öne çıktığı, "Wicked" ve "The Brutalist" filmlerinin ise 10 adaylık kazandığı Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.



İşte Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi...