Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi)

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Prestijli törenin sunuculuğunu Conan O'Brien üstlendi. İşte 2025 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi) - 1

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini bu yıl ABD'li komedyen ve sunucu Conan O'Brien sundu. "Emilia Perez" filminin 13 adaylıkla öne çıktığı, "Wicked" ve "The Brutalist" filmlerinin ise 10 adaylık kazandığı Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. 

İşte Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi...

N-LIFE HABERLERİ

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi) - 2

EN İYİ FİLM

Anora
Emilia Perez
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part 2
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked

KAZANAN: Anora

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi) - 3

EN İYİ YÖNETMEN


Anora, Sean Baker
The Brutalist, Brady Corbet
A Complete Unknown, James Mangold,
Emilia Perez, Jacques Audiard,
The Substance, Coralie Fargeat

KAZANAN: Anora, Sean Baker

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi) - 4

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody, The Brutalist
Timothee Chalamet, A Complete Unknown
Colman Domingo, Sing Sing
Ralph Fiennes, Conclave
Sebastian Stan, The Apprentice

KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist

İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü. 

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi) - 5

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo, Wicked
Karla Sofia Gascon, Emilia Perez
Mikey Madison, Anora
Demi Moore, The Substance
Fernanda Tores, I'm Still Here

KAZANAN: Mikey Madison, Anora

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi) - 6

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Monica Barbaro, A Complete Unknown
Ariana Grande, Wicked
Felicity Jones, The Brutalist
Isabella Rossellini, Conclave
Zoe Saldana, Emilia Perez

KAZANAN: Zoe Saldana, Emilia Perez

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi) - 7

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU


Yura Borisov, Anora
Kieran Culkin, A Real Pain
Edward Norton, A Complete Unknown
Guy Pearce, The Brutalist
Jeremy Strong, The Apprentice

KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi) - 8

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

A Complete Unknown
Conclave
Emiliz Perez
Nickel Boys
Sing Sing

KAZANAN:


EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Anora
The Brutalist
A Real Pain
September 5
The Substance

KAZANAN:

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

The Brutalist
Dune: Part 2
Emilia Perez
Maria
Nosferatu

KAZANAN:

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi) - 9

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

The Brutalist
Conclave
Nosferatu
Dune: Part 2
Wicked

KAZANAN:

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

A Different Man
Emilia Perez
Nosferatu
The Substance
Wicked

KAZANAN:



EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

A Complete Unknown
Conclave
Nosferatu
Wicked
Gladiator 2

KAZANAN:

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi) - 10

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot

KAZANAN:

 EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

“El Mal”, Emilia Pérez
“The Journey”, The Six Triple Eight
“Like a Bird”, Sing Sing
“Mi Camino”, Emilia Pérez
“Never Too Late”, Elton John: Never Too Late

KAZANAN:

EN İYİ SES

A Complete Unknown
Dune: Part 2
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot

KAZANAN:


EN İYİ KURGU

Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked

KAZANAN:

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi) - 11

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Alien: Romulus
Better Man
Dune: Part 2
Kingdom of the Planet of the Apes
Wicked


KAZANAN:

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

I'm Still Here
The Girl With The Needle
Emilia Perez
The Seed of the Sacred Fig
Flow

KAZANAN:

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

Beautiful Men
In the Shadow of Cypress
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!

KAZANAN: In the Shadow of Cypress


EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Flow
Memoirs of A Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Inside Out 2
The Wild Robot

KAZANAN: Flow

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (97. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi) - 12

EN İYİ KISA LIVE ACTION FİLMİ

A Lien
Anuja
I’m Not a Robot 
The Last Ranger
The Man Who Could Not Remain Silent


KAZANAN: I’m Not a Robot

EN İYİ BELGESEL FİLMİ

Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d’Etat
Sugarcane

KAZANAN: No Other Land

EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ

Death by Numbers
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
The Only Girl in the Orchestra

KAZANAN: The Only Girl in the Orchestra

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