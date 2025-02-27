Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor | Hangi isimler Oscar kazanacak? İşte son tahminler

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi yapımların ve isimlerin Oscar kazanacağı ise merak konusu oldu. İşte son Oscar tahminleri...

Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor | Hangi isimler Oscar kazanacak? İşte son tahminler - 1

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. 97’ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien olacak.

"Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı. 97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.

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IndieWire, prestijli törene sayılı günler kala son Oscar tahminlerini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor | Hangi isimler Oscar kazanacak? İşte son tahminler - 2

EN İYİ FİLM

Anora

EN İYİ YÖNETMEN

Anora, Sean Baker

Sean Baker'ın yazıp yönettiği filmde Mikey Madison, Paul Weissman gibi isimler yer alıyor. Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.

Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor | Hangi isimler Oscar kazanacak? İşte son tahminler - 3

EN İYİ KADIN OYUNCU

Demi Moore, The Substance

Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor | Hangi isimler Oscar kazanacak? İşte son tahminler - 4

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody, The Brutalist

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Zoe Saldana, Emilia Perez

Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor | Hangi isimler Oscar kazanacak? İşte son tahminler - 5

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kieran Culkin, A Real Pain

Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor | Hangi isimler Oscar kazanacak? İşte son tahminler - 6

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIM

Wicked


EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

The Substance

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Wicked

Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor | Hangi isimler Oscar kazanacak? İşte son tahminler - 7

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Peter Straughan, Conclave

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Anora, Sean Baker

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

The Brutalist

Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor | Hangi isimler Oscar kazanacak? İşte son tahminler - 8

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

"El Mal", Emilia Pérez

EN İYİ KURGU

Conclave

Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor | Hangi isimler Oscar kazanacak? İşte son tahminler - 9

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Dune: Part Two

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Emilia Pérez

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

In the Shadow of the Cyprus

Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor | Hangi isimler Oscar kazanacak? İşte son tahminler - 10

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

The Wild Robot

EN İYİ BELGESEL FİLMİ

Porcelain War

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