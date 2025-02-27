Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor | Hangi isimler Oscar kazanacak? İşte son tahminler

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. 97’ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien olacak.

"Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı. 97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.

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IndieWire, prestijli törene sayılı günler kala son Oscar tahminlerini açıkladı.