Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri

Süper kahramanlar filmleri genellikle gişe başarısıyla öne çıksa da bazı filmlerin prestijli Oscar Ödülleri'ne aday olması gerektiği düşünülüyor. İşte Variety'ye göre, sinema tarihi boyunca Akademi tarafından hak ettiği görmeyen süper kahraman filmleri...

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 1

16. The Lego Batman Movie

Yönetmen Chris McKay, yapımcılar Phil Lord ve Chris Miller ile birlikte, Will Arnett'in Caped Crusader rolünde olduğu Lego filmiyle serideki en komik yapımlardan birini yarattı.

Animasyon, uzun metraj kategorisinde herhangi bir Oscar ödülü alamadı.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 2

15.  Scott Pilgrim vs. the World

Görüntü yönetmeni Bill Pope tarafından çekilen çarpıcı görseller ve nefes kesici aksiyon sahneleriyle aksiyonu ve komediyi kusursuz bir şekilde harmanlasa da film, görüntü yönetmenliği kategorisinde aday gösterilmedi.

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 3

14 . Mark Hamill- Batman: Mask of the Phantasm

Bir zamanlar gişede başarısız sayılan bu film, özellikle Mark Hamill'in Joker rolündeki seslendirmesiyle başarı kazandı ancak oyuncu herhangi bir dalda aday gösterilmedi.

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 4

13. Batman Begins

"Kara Şövalye" üçlemesinin en iyi yazılmış eseri olarak nitelendirilse de film, Senaryo dalında adaylık kazanmadı.

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 5

12. Blade

Wesley Snipes'ın başrol oynadığı 1998 vampir aksiyon filmi "Blade"in çekim tekniklerinden övgüyle söz edilse de film Oscar'a aday gösterilmedi.

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 6

11. Avengers: Infinity War

Russo kardeşlerin başyapıt nitelindeki filmi, Orijinal Film Müziği dalında aday gösterilmedi ve hayranları hayal kırıklığına uğrattı.

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 7

10. Wonder Woman

Kostüm tasarımıcısı Lindy Hemming, yarattığı tasarımlarla övgü toplasa da adaylık kazanamadı.
Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 8

9. Deadpool

"Deadpool" 2016'da gişede büyük bir başarı yakaladı ve en iyi makyaj ve saç stili için ilk kısa listeye girdiğinde, hayran kitlesi büyük bir heyecan yaşadı ancak  Akademi "Suicide Squad"ı tercih etti.

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 9

8. X- Men

Hugh Jackman''in başrolünü üstlendiği yıldız kadrolu film, görsel efektleriyle beğeni kazanmıştı.

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 10

7. Captain America: Civil War

Anthony ve Joe Russo, Marvel Sinema Evreni'ne Chadwick Boseman'ın ikonik T'Challa'sını ve Tom Holland'ın 2016 ortak yapımı "Kaptan Amerika: İç Savaş"ta dost canlısı mahalle Örümcek Adam'ını tanıtmaktan çok daha fazla katkıda bulundu ancak film eşsiz görsel efektleriyle Oscar adaylığı kazanamadı.

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 11

6. Spider-Man: Into the Spider-Verse

Sony'nin animasyon filmi en iyi animasyon filmi dalında Oscar kazanmış olsa da eleştirmenlere göre En İyi Film kategorisinde de adaylığa layık görülmeliydi.

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 12

5. Robocop

1987 yapımı bilimkurgu aksiyon filmide Carla Palmer'ın makyaj çalışması göz ardı edildi. 

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 13

4. Michael B. Jordan - "Black Panther"

Chadwick Boseman'ın T'Challa'sının düşmanı olan Jordan, beklentiyi aşan performansıyla En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmedi.

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 14

3. Incredibles

Disney ve Pixar ortak yapımı animasyon filmi, En İyi Film dalında aday gösterilmedi.

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 15

2. Michelle Pfeiffer - "Batman Returns"

Kedi Kadın'ı canlandıran oyuncunun En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterilmemesi eleştiri toplamıştı.

Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri - 16

1. The Dark Knight

Kült yapım, Heath Ledger'ın son performanslarından biriyle sinema tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesinin ikinci filmi, aldığı övgülere rağmen En İyi Film dalında aday gösterilmedi.

DAHA FAZLA GÖSTER