Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri görmeyen süper kahraman filmleri
Süper kahramanlar filmleri genellikle gişe başarısıyla öne çıksa da bazı filmlerin prestijli Oscar Ödülleri'ne aday olması gerektiği düşünülüyor. İşte Variety'ye göre, sinema tarihi boyunca Akademi tarafından hak ettiği görmeyen süper kahraman filmleri...
16. The Lego Batman Movie
Yönetmen Chris McKay, yapımcılar Phil Lord ve Chris Miller ile birlikte, Will Arnett'in Caped Crusader rolünde olduğu Lego filmiyle serideki en komik yapımlardan birini yarattı.
Animasyon, uzun metraj kategorisinde herhangi bir Oscar ödülü alamadı.