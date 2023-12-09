Oscar Ödülleri'nde "Oppenheimer" kararı şaşırttı: Kategoriden elendi

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve eleştirmenlerden tam not alan Oppenheimer filmi, Oscar Ödülleri'nde Görsel Efekt kategorisinde kısa listeye giremedi.

Oscar Ödülleri'nde "Oppenheimer" kararı şaşırttı: Kategoriden elendi - 1

Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde. "Barbie" ile aynı gün izleyici karşısına çıkan film Oscar yarışının en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar Ödülleri'nde "Oppenheimer" kararı şaşırttı: Kategoriden elendi - 2

96. Oscar Ödülleri'nde En İyi Görsel Efekt ödülüne aday olan filmlerin yer alacağı kısa liste açıklandı. Listede 20 film yer alıyor.

Oscar Ödülleri'nde "Oppenheimer" kararı şaşırttı: Kategoriden elendi - 3

Kısa listeye dahil olan filmler arasında Aquaman ve Kayıp Krallık, Barbie, The Boys in the Boat, Yaratıcı, Galaksinin Koruyucuları 3, Indiana Jones ve Kader Kadranı, Dolunay Katilleri ve The Marvels gibi filmler yer alıyor.

Listede dahil edilmeyen "Oppenheimer" ise şaşkınlık yarattı.

Oscar Ödülleri'nde "Oppenheimer" kararı şaşırttı: Kategoriden elendi - 4

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan film, bu yıl gişe rekoru kıran filmlerden biri olmasına rağmen listeye dahil edilmedi.

Oscar Ödülleri'nde "Oppenheimer" kararı şaşırttı: Kategoriden elendi - 5

ADAYLAR 23 OCAK'TA AÇIKLANACAK

20 filmin yer aldığı liste, 10'a indirilecek. 10 film 21 Aralık'ta açıklanacak.

Oscar'a aday gösterilecek 5 film ise 23 Ocak'ta açıklanacak. 96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te gerçekleşecek.

Oscar Ödülleri'nde "Oppenheimer" kararı şaşırttı: Kategoriden elendi - 6

JAPONYA'DA VİZYONA GİRECEK

Tüm dünyada yaklaşık 950 milyon dolar hasılat elde eden film, Japonya'da vizyona girmemişti. Filmin Japonya'daki dağıtım şirketi Bitters End, 1945 yılında Hiroşima ve Nigazaki'ye atılan atom bombasının yapılışını konu alan filmin gelecek yıl Japonya'da vizyona gireceğini duyurdu.

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