Oscar Ödülleri'nde "Oppenheimer" kararı şaşırttı: Kategoriden elendi
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve eleştirmenlerden tam not alan Oppenheimer filmi, Oscar Ödülleri'nde Görsel Efekt kategorisinde kısa listeye giremedi.
Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde. "Barbie" ile aynı gün izleyici karşısına çıkan film Oscar yarışının en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor.