Oscar Ödülleri'nde "Oppenheimer" kararı şaşırttı: Kategoriden elendi

Kısa listeye dahil olan filmler arasında Aquaman ve Kayıp Krallık, Barbie, The Boys in the Boat, Yaratıcı, Galaksinin Koruyucuları 3, Indiana Jones ve Kader Kadranı, Dolunay Katilleri ve The Marvels gibi filmler yer alıyor.

Listede dahil edilmeyen "Oppenheimer" ise şaşkınlık yarattı.