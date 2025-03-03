Oscar Ödülleri'ne damga vurdular! Tarihe geçenler ve şaşırtan anlar

İKİNCİ OSCAR'INI KAZANDI

İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü.



Ödülünü kabul ederken Brody "Oyunculuk çok kırılgan bir meslek. Kariyerinizde nerede olursanız olun, ne başardıysanız başarmış olun, hepsi kaybolabilir. Ve bence bu geceyi en özel kılan şey bunun farkındalığı. Ve sevdiğim işi yapmaya devam ettiğim için duyduğum minnettarlık" ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNE SAKIZ FIRLATTI

Ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada sakız çiğneyen oyuncu, ağzından sakızı çıkarıp sevgilisi Georgina Chapman'a fırlattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.