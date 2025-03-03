Oscar Ödülleri'ne damga vurdular! Tarihe geçenler ve şaşırtan anlar

97. Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazandı. Gecede Oscar tarihine damga vuran birçok an yaşandı. İkinci Oscar'ını kazanan Adrien Brody'nin konuşması, ilginç anlara sahne olan Bond dansı ve Kieran Culkin'in eşinden çocuk istediği anlar Oscar Ödülleri'nin en çok konuşulan anları oldu.

Oscar Ödülleri'ne damga vurdular! Tarihe geçenler ve şaşırtan anlar - 1

BOND DANSI OLAY OLDU

Oscar töreninde James Bond müzikali sahnelendi. Bond serisinin film haklarının Amazon'a devredilmesinin ardından sahnede Bond müziği eşliğinde oyuncu Margaret Qualley dans etti.

Sahnedeki performans, eleştirmenlere göre, Oscar tarihinin en "kötü" ve "anlamsız" anı olarak akıllarda yer etti çünkü performansı izleyenler, yeni Bond'un açıklanacağını düşündü ancak hiçbir şey olmadı.

Ardından ünlü şarkıcılar Bond film müziklerini seslendirdi. Doja Cat “Diamonds are Forever” şarkıcını İngiliz şarkıc Raye ise “Skyfall” şarkısını seslendirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar Ödülleri'ne damga vurdular! Tarihe geçenler ve şaşırtan anlar - 2

YİNE ÇOCUK İSTEDİ

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Kieren Culkin, 2023'te Emmy ödülü kazandığı esnada eşinden "daha fazla" çocuk istediğini söylemişti.

Oscar ödülünü de kazanan Amerikalı oyuncu, bu sefer dört çocuk istediğini söyledi. Culkin "Seni çok seviyorum, daha fazla çocuk istiyorum. Sen dedin! 'Belki' demiştin!" ifadelerini kullandı.

Oscar Ödülleri'ne damga vurdular! Tarihe geçenler ve şaşırtan anlar - 3

TARİHE GEÇTİ

Filmin yapımcılığını, yazarlığını, yönetmenliğini ve kurgusunu üstelenen Baker, bir film ile 4 Oscar ödülü kazanan ilk kişi olarak tarihe geçti.

Oscar Ödülleri'ne damga vurdular! Tarihe geçenler ve şaşırtan anlar - 4

İLK ÖDÜLÜ

En iyi Uluslararası film ödülü, Walter Salles imzalı "I'm Still Here" filmine verildi. Ödül, bu kategoride Brezilya'ya verilen ilk Oscar ödülü oldu.

Oscar Ödülleri'ne damga vurdular! Tarihe geçenler ve şaşırtan anlar - 5

İKİNCİ OSCAR'INI KAZANDI

İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü.

Ödülünü kabul ederken Brody "Oyunculuk çok kırılgan bir meslek. Kariyerinizde nerede olursanız olun, ne başardıysanız başarmış olun, hepsi kaybolabilir. Ve bence bu geceyi en özel kılan şey bunun farkındalığı. Ve sevdiğim işi yapmaya devam ettiğim için duyduğum minnettarlık" ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNE SAKIZ FIRLATTI

Ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada sakız çiğneyen oyuncu, ağzından sakızı çıkarıp sevgilisi Georgina Chapman'a fırlattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Oscar Ödülleri'ne damga vurdular! Tarihe geçenler ve şaşırtan anlar - 6

HACKMAN UNUTULMADI

Morgan Freeman, geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman'ı andı. Unforgiven filminde Hackman ile rol alan oyuncu "Bu hafta çok değerli bir arkadaşımı kaybettim. Gene hep 'Geride bıraktıklarımı düşünmüyorum. Umarım insanlar beni iyi bir şeyler yapmaya çalışan biri olarak hatırlar' demişti" ifadelerini kullandı.

Oscar Ödülleri'ne damga vurdular! Tarihe geçenler ve şaşırtan anlar - 7

İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı belgesel "No Other Land", En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı. Filmin yönetmenlerinin ödül töreni konuşması geceye damga vurdu.

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Oscar Ödülleri'ne damga vurdular! Tarihe geçenler ve şaşırtan anlar - 8

YİNE ÖPÜŞTÜLER!

Adrien Brody, 2003 yılında En İyi Kadın Erkek Oyuncu ödülünü kazandığında kendisine ödülünü takdim eden Halle Berry'yi öpmüştü.

Oscar tarihine geçen bu an, yıllar sonra yeniden yaşandı. Halle Berry, tören başlamadan önce Brody'yi öptü.

Oscar Ödülleri'ne damga vurdular! Tarihe geçenler ve şaşırtan anlar - 9

İLK OSCAR'INI KAZANDI

Emilia Perez yıldızı Zoe Saldana sahnede gözyaşlarını tutamadı. Oyuncu kendisini "göçmen ebeveynlerin gururlu çocuğu" olarak ilan etti.

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