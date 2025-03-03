Oscar Ödülleri'ne damga vurdular! Tarihe geçenler ve şaşırtan anlar
97. Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazandı. Gecede Oscar tarihine damga vuran birçok an yaşandı. İkinci Oscar'ını kazanan Adrien Brody'nin konuşması, ilginç anlara sahne olan Bond dansı ve Kieran Culkin'in eşinden çocuk istediği anlar Oscar Ödülleri'nin en çok konuşulan anları oldu.
BOND DANSI OLAY OLDU
Oscar töreninde James Bond müzikali sahnelendi. Bond serisinin film haklarının Amazon'a devredilmesinin ardından sahnede Bond müziği eşliğinde oyuncu Margaret Qualley dans etti.
Sahnedeki performans, eleştirmenlere göre, Oscar tarihinin en "kötü" ve "anlamsız" anı olarak akıllarda yer etti çünkü performansı izleyenler, yeni Bond'un açıklanacağını düşündü ancak hiçbir şey olmadı.
Ardından ünlü şarkıcılar Bond film müziklerini seslendirdi. Doja Cat “Diamonds are Forever” şarkıcını İngiliz şarkıc Raye ise “Skyfall” şarkısını seslendirdi.