Oscar Ödülleri'ni kim sunacak? Deadpool ve Wolverine yıldızlarına teklif gitti

YILIN EN ÇOK KONUŞULAN FİLMİ

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı bir araya getiren Deadpool ve Wolverine filmi 26 Temmuz'da vizyona girdi.

Gişedeki başarısıyla adından söz ettiren yapım, tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 18 yaş üstü filmler listesinin (R-Rated) zirvesine yerleşti. Dünya genelinde 1 milyar 86 milyon dolar hasılata ulaşan film, "Joker" (2019) filminin rekorunu geride bıraktı.