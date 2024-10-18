Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino: Sırf para kazanmak için o rolü kabul ettim

Oscar ödüllü oyuncu, 2011 yılında hesaplarını doğru şekilde yönetemediğini ve yanlış kişiye güvendiğini söyledi.

Usta aktör şu ifadeleri kullandı.

"Bu sektörde, bir film için 10 milyon dolar kazandığınızda, tam olarak 10 milyon dolar almazsınız. Çünkü avukatlar, temsilciler, tanıtımcılar ve hükümetten sonra, artık elinizde 10 milyon dolar yoktur. Cebinizde 4,5 milyon dolar vardır. Ama hep daha fazla harcıyorsunuz bu yüzden de hep para kaybediyorsunuz. Çok garip ama böyle oluyor. Ne kadar çok para kazanırsanız, o kadar az paranız oluyor."