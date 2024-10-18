Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino: Sırf para kazanmak için o rolü kabul ettim

Hollywood'un usta oyuncularından Al Pacino, yaklaşık 10 yıl önce hiç parasının kalmadığını ve sırf para kazanmak bir filmde rol aldığını itiraf etti.

Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino: Sırf para kazanmak için o rolü kabul ettim - 1

"Baba" (The Godfather), "The Irishman" ve "Yaralı Yüz" (Scarface) gibi filmlerdeki performansıyla şöhreti yakalayan Al Pacino, kariyerine dair dikkat çekici bir itirafta bulundu.

84 yaşındaki aktör, "Sonny Boy" adlı anı kitabında yıllar önce milyonlarca dolar kaybettiğini ve beş parasız kaldığını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino: Sırf para kazanmak için o rolü kabul ettim - 2

Oscar ödüllü oyuncu, 2011 yılında hesaplarını doğru şekilde yönetemediğini ve yanlış kişiye güvendiğini söyledi.

Usta aktör şu ifadeleri kullandı.

"Bu sektörde, bir film için 10 milyon dolar kazandığınızda, tam olarak 10 milyon dolar almazsınız. Çünkü avukatlar, temsilciler, tanıtımcılar ve hükümetten sonra, artık elinizde 10 milyon dolar yoktur. Cebinizde 4,5 milyon dolar vardır. Ama hep daha fazla harcıyorsunuz bu yüzden de hep para kaybediyorsunuz. Çok garip ama böyle oluyor. Ne kadar çok para kazanırsanız, o kadar az paranız oluyor."

Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino: Sırf para kazanmak için o rolü kabul ettim - 3

Oyuncu, sırf para kazanmak için bazı rolleri kabul etmek zorunda kaldığını itiraf etti. Pacino "Çok para kaybettikten sonra kabul ettiğim ilk film Jack and Jill oldu" dedi.

"Dürüst olmak gerekirse bu filmi yalnızca param olmadığı için kabul ettim" diyen usta aktör, Adam Sandler'ın kendisine çok para ödediğini söyledi.

Jack and Jill (2011) filminde Adam Sandler ile Katie Holmes başrolleri paylaşmıştı.

Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino: Sırf para kazanmak için o rolü kabul ettim - 4

"ARTIK GENÇ DEĞİLİM"

Godfather yıldızı ayrıca bundan sonra rol bulmanın hala zor olduğunu çünkü "genç bir delikanlı olmadığını" belirtti.

Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino: Sırf para kazanmak için o rolü kabul ettim - 5

"Daha önce oynadığım filmlerdeki gibi o kadar para kazanamayacaktım. Alıştığım büyük kazançlar artık gelmiyordu. Kendime rol bulmam daha da zorlaştı" diyen oyuncu daha sonra Stand Up Guys, Misconduct, Once Upon a Time… In Hollywood, The Irishman, House of Gucci ve Hunters gibi yapımlarda rol aldı.

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