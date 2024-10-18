Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino: Sırf para kazanmak için o rolü kabul ettim
Hollywood'un usta oyuncularından Al Pacino, yaklaşık 10 yıl önce hiç parasının kalmadığını ve sırf para kazanmak bir filmde rol aldığını itiraf etti.
"Baba" (The Godfather), "The Irishman" ve "Yaralı Yüz" (Scarface) gibi filmlerdeki performansıyla şöhreti yakalayan Al Pacino, kariyerine dair dikkat çekici bir itirafta bulundu.
84 yaşındaki aktör, "Sonny Boy" adlı anı kitabında yıllar önce milyonlarca dolar kaybettiğini ve beş parasız kaldığını açıkladı.