Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington papazlık ruhsatı aldı

Son olarak Gladyatör 2 filminde rol alan Oscar ödüllü aktör Denzel Washington papazlık ruhsatı aldı. Oyuncu daha önce Hollywood'da inancını dile getirmenin zorluklarından bahsetmiş ve "Bu şehirde bundan bahsedilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington papazlık ruhsatı aldı - 1

Kariyeri boyunca birbirinden başarılı birçok yapıma imza atan Oscar ödüllü usta oyuncu Denzel Washington, papazlık ruhsatı aldı.

Son olarak Ridley Scott imzalı Gladyatör 2 filminde rol alan Denzel Washington, 70'inci doğum gününe günler kala New York'taki bir kilisede düzenlenen törenle vaftiz edildikten sonra papaz oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington papazlık ruhsatı aldı - 2

Facebook'ta canlı yayınlanan törende Washington, beyaz bir cübbe giydi. Washington, 28 Aralık'ta 70 yaşına girmek üzere olduğunu belirterek "Biraz zaman aldı ama buradayım" dedi.

Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington papazlık ruhsatı aldı - 3

Törenin ilerleyen saatlerinde Washington'a kilise tarafından bir papaz ruhsatı verildi. Bu ruhsat sayesinde Washington, düğün gibi dini törenlerde görev alabilecek.

Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington papazlık ruhsatı aldı - 4

"HOLLYWOOD'DAKİ İNSANLARIN İNANMADIĞI ANLAMINA GELMİYOR"

Kasım ayında Esquire ile yaptığı bir röportajda Washington, inancını açıkça dile getirmenin zorluklarından da bahsetmişti.

Oyuncu "Böyle konuşup Oscar kazanamazsın. Böyle konuşup parti yapamazsın. Bu şehirde bunu söyleyemezsin... Bu şehirde bundan bahsedilmiyor. Bundan bahsedilmiyor... Moda değil. Seksi değil. Ama bu Hollywood'daki insanların inanmadığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington papazlık ruhsatı aldı - 5

Oyuncu Gladyatör 2 filmindeki rolüyle Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.

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