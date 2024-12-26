Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington papazlık ruhsatı aldı
Son olarak Gladyatör 2 filminde rol alan Oscar ödüllü aktör Denzel Washington papazlık ruhsatı aldı. Oyuncu daha önce Hollywood'da inancını dile getirmenin zorluklarından bahsetmiş ve "Bu şehirde bundan bahsedilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Kariyeri boyunca birbirinden başarılı birçok yapıma imza atan Oscar ödüllü usta oyuncu Denzel Washington, papazlık ruhsatı aldı.
Son olarak Ridley Scott imzalı Gladyatör 2 filminde rol alan Denzel Washington, 70'inci doğum gününe günler kala New York'taki bir kilisede düzenlenen törenle vaftiz edildikten sonra papaz oldu.