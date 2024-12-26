Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington papazlık ruhsatı aldı

"HOLLYWOOD'DAKİ İNSANLARIN İNANMADIĞI ANLAMINA GELMİYOR"

Kasım ayında Esquire ile yaptığı bir röportajda Washington, inancını açıkça dile getirmenin zorluklarından da bahsetmişti.

Oyuncu "Böyle konuşup Oscar kazanamazsın. Böyle konuşup parti yapamazsın. Bu şehirde bunu söyleyemezsin... Bu şehirde bundan bahsedilmiyor. Bundan bahsedilmiyor... Moda değil. Seksi değil. Ama bu Hollywood'daki insanların inanmadığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.