Oscar ödüllü yönetmen Iñárritu yeni filmini anlattı: Kaybettiğim oğlumu tasvir ettim

Iñárritu, Bardo'nun bir şahsi itiraf gibi görülebileceğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Kendimi tamamen bu filme teslim etti. Saklayacak ya da utanacak hiçbir şey yok. Yaralarımı, acımı ve kalbimi gözler önüne seriyorum. Tam da bu yüzden bazı eleştirileri kabul etmiyorum."

Filmlerinde her zaman cesur ve özgün işler ortaya koymayı hedeflediğini belirten ünlü yönetmen, sanatçının kendi deneyimlerinden yola çıkmasının önemine de vurgu yaptı ve ekledi:

"Eğer film çekecekseniz, bunun size özgü olmasını sağlayın. Gerisi işçilik. Bir evladın kaybı gibi acı verici deneyimlerin, benzer şeyleri yaşamayanlar tarafından anlaşılması çok zor. Eğer herhangi bir sebebi bulunamayan ya da söylenecek sözün kalmadığı bu deneyimlerle yüzleşmediyseniz, bunları karşı tarafa nasıl anlatacaksınız?"