Oscar ödüllü yönetmen Iñárritu yeni filmini anlattı: Kaybettiğim oğlumu tasvir ettim

Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais'e verdiği söyleşide yeni filmi Bardo, Bir Avuç Doğrunun Yalan Yanlış Güncesi'yle (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades) ilgili konuştu.
Iñárritu, hayatında belirli döngüler içinde çalıştığını ve Bardo'yla 2000'lerde başlayan bu döngüyü sonlandırdığını söyledi.
Independent Türkçe'nin haberine göre, 59 yaşındaki büyük yönetmen, son filminin hayatında karşılaştığı zorluklardan, babasıyla ilişkisinden ve oğlunun kaybından izler taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Kaybettiğim oğlumu tasvir etmek özgürleştiriciydi. 25 yıl önce oldu ve bununla ilgili kırılganlığımı üzerimden atamamıştım. Hayat, sizde çatlaklar oluşturuyor. Fakat Leonard Cohen'in de dediği gibi, ışık da böyle içeri giriyor. Ben de acıya bu şekilde yaklaştım çünkü bu sayede duruma daha aydınlık ve kabullenen bir yerden yaklaşabildim."
Iñárritu, Bardo'nun bir şahsi itiraf gibi görülebileceğini söyleyerek, şöyle devam etti:
"Kendimi tamamen bu filme teslim etti. Saklayacak ya da utanacak hiçbir şey yok. Yaralarımı, acımı ve kalbimi gözler önüne seriyorum. Tam da bu yüzden bazı eleştirileri kabul etmiyorum."
Filmlerinde her zaman cesur ve özgün işler ortaya koymayı hedeflediğini belirten ünlü yönetmen, sanatçının kendi deneyimlerinden yola çıkmasının önemine de vurgu yaptı ve ekledi:
"Eğer film çekecekseniz, bunun size özgü olmasını sağlayın. Gerisi işçilik. Bir evladın kaybı gibi acı verici deneyimlerin, benzer şeyleri yaşamayanlar tarafından anlaşılması çok zor. Eğer herhangi bir sebebi bulunamayan ya da söylenecek sözün kalmadığı bu deneyimlerle yüzleşmediyseniz, bunları karşı tarafa nasıl anlatacaksınız?"
Yönetmenin oğlu Luciano, 1997'de doğduktan iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Iñárritu, ilk uzun metrajı Paramparça Aşklar Köpekler'i (Amores Perros) de Luciano'ya adamıştı.
Bardo filmi, Meksikalı gazeteci ve belgesel yapımcısı Silverio Gama'nın hikayesini anlatıyor. Yapım tıpkı Iñárritu gibi ülkesinden ayrılarak ABD'ye giden Gama'nın evine döndükten sonra kimliği, ailesi, anıları ve ülkesinin gerçekleriyle yüzleşmesini konu alıyor.
Iñárritu senaryoyu Birdman ve Diriliş'te (The Revenant) birlikte çalıştığı Nicolás Giacobone'la kaleme aldı. Iñárritu, bu filmlerle 2014 (Birdman) ve 2015'te (Diriliş) En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanmıştı.