Oscar’da En İyi Filmi Ödülü'nü alan CODA’ya dair bilinmesi gereken her şey

Haberler - ntv.com.tr | 28.03.2022 - 14:00 - Son Güncelleme : 28.03.2022 - 14:05
Ebeveynlerinin ve ağabeyinin işitme engelli olduğu bir ailede yetişen Ruby, ailenin tek işitebilen üyesidir. Doğduğu andan itibaren ailesine rehberlik eden ve dış dünyayla iletişim kurmasına yardım eden Ruby, üniversite çağına geldiğinde hayatının yönünü değiştirecek bir karar vermek zorundadır.
Müziğe karşı büyük bir tutku besleyen Ruby, Berklee Üniversite’sine gitmek ve konservatuar okumak istemektedir. Ancak bu hayalini gerçekleştirmesi, Ruby’nin balıkçılık yapan ailesini yarıda yolda bırakması anlamına gelmektedir.
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Sian Heder, bu yıl CODA ile ilk Oscar'ını aldı.
Amerikalı yönetmen, Orange Is the New Black ve Little Amerika gibi televizyon projeleriyle biliniyor. İlk uzun metraj filmini çeken 45 yaşındaki yönetmen, aynı zamanda filmin senaryosunu da yazdı.
Aldığı Oscar ödülüyle, Kathryn Bigelow ( The Hurt Locker) ve Chloe Zhao'nun ( Nomadland) ardından En İyi Yönetmen Ödülünü alan üçüncü kadın oldu.
Filmde anne rolünde yer alan Marlee Matlin, 1986 yapımı Children of a Lesser God filmiyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak, bu ödülü alan ilk işitme engelli oyuncu olmuştu.
Filmde eşini canlandıran Amerikalı oyuncu Troy Kotsur ise bu yıl En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alarak rol arkadaşının ardından bu ödülü alan ilk işitme engelli aktör oldu.
Filmde, Amerikalı bir genci canlandıran Emilia Jones aslen İngiliz. 20 yaşındaki oyuncu, filmden önce işaret dilini bilmediğini ve film için 8 ay boyunca eğitim aldığını belirtti.
Oyuncu, daha önce Lock&Key, Nükleer, Brimstone ve Gökdelen gibi projelerde yer aldı.
Sundance Film Festivali'nde gösterime giren CODA, dijital platform Apple TV'de yayınlandı.
Film, 10 milyon dolar gibi düşük bir bütçe ile çekildi. Apple TV, filmi 25 milyon dolara satın aldı.
CODA, bir dijital bir platform yapımı olarak 'En İyi Film' ödülünü almasıyla Oscar tarihine geçti.
Film, 2014 yapımı Fransız filmi La Famille Belier'den uyarlandı.