Oscar’da En İyi Filmi Ödülü'nü alan CODA’ya dair bilinmesi gereken her şey

FİLMİN KONUSU

Ebeveynlerinin ve ağabeyinin işitme engelli olduğu bir ailede yetişen Ruby, ailenin tek işitebilen üyesidir. Doğduğu andan itibaren ailesine rehberlik eden ve dış dünyayla iletişim kurmasına yardım eden Ruby, üniversite çağına geldiğinde hayatının yönünü değiştirecek bir karar vermek zorundadır.