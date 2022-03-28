Oscar'da ünlülerden Ukrayna'ya destek

Haberler - ntv.com.tr | 28.03.2022 - 11:38 - Son Güncelleme : 28.03.2022 - 12:02

2022 Oscar Ödülleri törenine katılan Hollywood'un ünlü yüzler Rus saldırısı altındaki Ukrayna'ya desteklerini mavi kurdele takarak gösterdi.

Oscar'da ünlülerden Ukrayna'ya destek - 1

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Ödülleri'nde, Rus saldırısı altındaki Ukrayna'ya destek vermek isteyen ünlüler, yakalarındaki mavi kurdele ile savaşı protesto etti. 

Oscar töreni uzun yıllardır  politik söylemlerin yansıtıldığı bir platform haline geldi. Ukrayna'da devam eden savaşa ilgi çekmek için harekete geçen ünlü isimler, desteklerini kırmızı halıda gösterdi.

Oscar'da ünlülerden Ukrayna'ya destek - 2


Gecede Onur Ödülü alan oyuncu ve yönetmen Tyler Perry, Vanity Fair partisinde mavi-sarı kurdele ile Ukrayna'ya destek verdiğini gösterdi.

Oscar töreninde Ukrayna'ya yardım çağrısında bulunan diğer isimler şöyle...

Oscar'da ünlülerden Ukrayna'ya destek - 3

2020 yılında Parazit filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü alan Youn Yuh-jung

Oscar'da ünlülerden Ukrayna'ya destek - 4

Penelope Cruz'un başrolde olduğu Parallel Mothers filminin yönetmeni Pedro Almodóvar

Oscar'da ünlülerden Ukrayna'ya destek - 5

Ödül sunduğu esnada "Ukrayna'da yaşananlar düşünüldüğünde çok önemli bir an" açıklamasında bulunan Jamie Lee Curtis

Oscar'da ünlülerden Ukrayna'ya destek - 6

Gecede ödül alan Dune'ün başrol oyuncularından Jason Momoa

Oscar'da ünlülerden Ukrayna'ya destek - 7

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü sunmak için sahneye çıkan Samuel L. Jackson

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