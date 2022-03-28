Oscar'da ünlülerden Ukrayna'ya destek

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri'nde, Rus saldırısı altındaki Ukrayna'ya destek vermek isteyen ünlüler, yakalarındaki mavi kurdele ile savaşı protesto etti.



Oscar töreni uzun yıllardır politik söylemlerin yansıtıldığı bir platform haline geldi. Ukrayna'da devam eden savaşa ilgi çekmek için harekete geçen ünlü isimler, desteklerini kırmızı halıda gösterdi.