Oscar'da ünlülerden Ukrayna'ya destek

Haberler - ntv.com.tr | 28.03.2022 - 11:38 - Son Güncelleme : 28.03.2022 - 12:02
Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri'nde, Rus saldırısı altındaki Ukrayna'ya destek vermek isteyen ünlüler, yakalarındaki mavi kurdele ile savaşı protesto etti.
Oscar töreni uzun yıllardır politik söylemlerin yansıtıldığı bir platform haline geldi. Ukrayna'da devam eden savaşa ilgi çekmek için harekete geçen ünlü isimler, desteklerini kırmızı halıda gösterdi.
Gecede Onur Ödülü alan oyuncu ve yönetmen Tyler Perry, Vanity Fair partisinde mavi-sarı kurdele ile Ukrayna'ya destek verdiğini gösterdi.
Oscar töreninde Ukrayna'ya yardım çağrısında bulunan diğer isimler şöyle...
2020 yılında Parazit filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü alan Youn Yuh-jung
Penelope Cruz'un başrolde olduğu Parallel Mothers filminin yönetmeni Pedro Almodóvar
Ödül sunduğu esnada "Ukrayna'da yaşananlar düşünüldüğünde çok önemli bir an" açıklamasında bulunan Jamie Lee Curtis
Gecede ödül alan Dune'ün başrol oyuncularından Jason Momoa
En İyi Erkek Oyuncu ödülünü sunmak için sahneye çıkan Samuel L. Jackson