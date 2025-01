Erik Larson'ın çok satan kitabı "The Devil in the White City" beyazperdeye uyarlanıyor. Deadline'ın haberine göre, DiCaprio filmin başrolünde, Scorsese ise yönetmen koltuğunda oturacak.

Bir süredir proje üzerinde çalışan ikilinin, yıllardır bu kitabı beyazperdeye uyarlamaya çalıştığı öğrenildi. Kitap, Chicago şehrinin 1893 Dünya Kolombiya Fuarı'na ev sahipliği yaptığı dönemde 27 ila 200 kişiyi öldürdüğüne inanılan Dr. HH Holmes'un hikayesini konu alıyor.