Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey: Neredeyse meslek değiştirecektim

Interstellar, Amistad, Para Avcısı ve Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir? gibi filmlerin yıldızı Matthew McConaughey kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey: Neredeyse meslek değiştirecektim - 1

Dallas Buyers Club filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan ABD'li oyuncu Matthew McConaughey, kariyerinin başlarında kendisine sunulan tek şeyin romantik komediler olduğu bir dönemde Hollywood'u bırakmıştı.

İki yıl boyunca hiçbir projede yer almayan aktör, o dönemi "korkutucu" olarak nitelendirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey: Neredeyse meslek değiştirecektim - 2

"YENİ BİR MESLEK ARADIM"

Aktör, "Romantik komediler benim için çok başarılıydı. Ama başka şeyler denemek istedim ve tabii ki yapamadım, bu yüzden iki yıllığına Hollywood'dan ayrılmak zorunda kaldım" dedi.

Oyuncu "Çok korkutucuydu. Eşimle yeni bir meslek bulmam gerektiği konusunda uzun uzun konuştum. 'Sanırım lisede ders vereceğim. Sanırım şef olmak için eğitim alacağım. Sanırım yaban hayatı rehberi olacağım' diyordum" ifadelerini kullandı.

Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey: Neredeyse meslek değiştirecektim - 3

Oscar'lı oyuncu "Dürüst olmak gerekirse 'Hollywood'dan çıktım' diye düşündüm ama Hollywood burada kalmam gerektiğini söyledi resmen. Korkunçtu. Günler uzundu, önemsizlik hissi... Ama yapmam gerekenin bu olduğuna karar verdim, bu yüzden paraşütü çekip görevden ayrılmayacaktım. Ama korkutucuydu çünkü çölden çıkıp çıkamayacağımı bilmiyordum" diye ekledi.

Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey: Neredeyse meslek değiştirecektim - 4

McConaughey,  daha sonra "Mud", "Dallas Buyers Club", "Magic Mike" ve "Interstellar" gibi filmlerle daha dramatik rollere geçti.

Oyuncu, 2020 yılında dramatik filmlere yöneldiği sırada kendisine romantik komedi türüne dönmesi için 14,5 milyon dolar teklif edildiğini açıkladı. McConaughey "Teklifi reddettim. Eğer istediğimi yapamıyorsam, bedeli ne olursa olsun yapmazdım" demişti.

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