Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey: Neredeyse meslek değiştirecektim

"YENİ BİR MESLEK ARADIM"

Aktör, "Romantik komediler benim için çok başarılıydı. Ama başka şeyler denemek istedim ve tabii ki yapamadım, bu yüzden iki yıllığına Hollywood'dan ayrılmak zorunda kaldım" dedi.

Oyuncu "Çok korkutucuydu. Eşimle yeni bir meslek bulmam gerektiği konusunda uzun uzun konuştum. 'Sanırım lisede ders vereceğim. Sanırım şef olmak için eğitim alacağım. Sanırım yaban hayatı rehberi olacağım' diyordum" ifadelerini kullandı.