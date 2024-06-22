Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey: Neredeyse meslek değiştirecektim
Interstellar, Amistad, Para Avcısı ve Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir? gibi filmlerin yıldızı Matthew McConaughey kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Dallas Buyers Club filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan ABD'li oyuncu Matthew McConaughey, kariyerinin başlarında kendisine sunulan tek şeyin romantik komediler olduğu bir dönemde Hollywood'u bırakmıştı.
İki yıl boyunca hiçbir projede yer almayan aktör, o dönemi "korkutucu" olarak nitelendirdi.