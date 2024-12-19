Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verildi
Filmlerinde zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'a ve filmlerinde sık sık birlikte çalıştığı yapımcı eşi Emma Thomas'a şövalyelik ünvanı verildi.
NOLAN İLK OSCAR'INI KAZANDI
Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri'nde Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti.
Prestij, Inception, Kara Şövalya ve Interstellar gibi filmlerle tanınan yönetmen Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı. İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.