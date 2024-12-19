Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verildi

Filmlerinde zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'a ve filmlerinde sık sık birlikte çalıştığı yapımcı eşi Emma Thomas'a şövalyelik ünvanı verildi.

Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verildi - 1

NOLAN İLK OSCAR'INI KAZANDI

Hollywood dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri'nde Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti.

Prestij, Inception, Kara Şövalya ve Interstellar gibi filmlerle tanınan yönetmen Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı. İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.

EN İYİ CHRISTOPHER NOLAN FİLMLERİ

N-LIFE HABERLERİ

Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verildi - 2

EŞİNE DE ÜNVAN VERİLDİ

Ünlü yönetmene İngiltere tarafından şövalyelik ünvanı verildi. Nolan artık, "Sir Christopher Nolan" olarak anılacak

Yönetmenin eşi Emma Thomas, Nolan'ın çoğu filminin yapımcılığını üstlendi ve çift uzun bir süredir her projede birlikte çalışıyor. Çiftin Syncopy adında bir film prodüksiyon şirketi var.

Emma Thomas'a da sinema sektörüne katkılarından dolayı "dame" ünvanı verildi.

Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verildi - 3

KRAL, OPPENHEIMER'I İZLEMİŞ

Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen törende ünlü çifte ünvanlarını kanser tedavisi gören Kral Charles verdi.

Nolan, Kral Charles'ın Oppenheimer filmini izlediğini söyledi ve "Yaptığımız işleri bilmesi çok güzeldi, bu ünvan sayesinde daha fazlasını yapmamızı umduğunu söyledi" diye ekledi.

Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verildi - 4

KİMLERE BU ÜNVAN VERİLDİ?

Elton John, Anthony Hopkins, Kevin Spacey, Paul McCartney, Patrick Stewart, Angelina Jolie, Judi Dench ve pek çok ünlü isme şövalyelik ünvanı verildi.

University College London'da (Londra Üniversitesi Akademisi) tanışan çift 1997'de dünyaevine girdi. 4 çocuğu olan çift, Los Angeles'ta yaşıyor.

OPPENHEIMER HAKKINDA

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Oppenheimer filmi, 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım.

Empire dergisine konuşan Nolan, "Robert Oppenheimer hakkında üç saatlik bir film yaptım. Yarısı siyah-beyaz olan 18 yaş sınırlı bir filmdi ve 1 milyar dolar kazandı" dedi.

Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verildi - 5

"OPPENHEIMER ŞİMDİYE DEK YAPTIĞIM EN BAŞARILI FİLM"

İngiliz yönetmen "İşin en çılgın tarafı, Oppenheimer şimdiye kadar yaptığım en başarılı film. 20 senedir film çekiyorum ve Oppenheimer, İngiltere'de en çok kazanan filmim oldu. Bu yüzden, kendi deneyimimden yola çıkarak, sinema sektörünün geldiği noktadan çok memnunum diyebilirim. Tabii diğer filmlerin gişedeki başarısı ve seyircilerin salonlara geri dönmesi de bu görüşümde etkili oldu" dile getirdi.

Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verildi - 6

YENİ FİLMİ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Christopher Nolan'ın yeni filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Filmin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.

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