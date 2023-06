1990 yapımı "Baba 3" (The Godfather Part III) ilk iki filmin aksine klasik olarak kabul edilmemişti.

Ancak Coppola üçüncü Godfather'ın hatalarını düzeltmek için yeni kurgusu ve yeniden düzenlenmiş görüntüsüyle restore edilmiş "Baba Son Söz: Michael Carleone'nin Ölümü"nü (The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone) yayımlamıştı.