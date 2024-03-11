Oscar ödül töreninde Gazze gösterisi
96. Oscar ödül töreninin gerçekleştirildiği Los Angeles'taki Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı. Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish'in de aralarında bulunduğu bazı Hollywood yıldızları ise salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.
ABD'nin Los Angeles kentinde yapılan ödül töreni öncesinde kent merkezindeki tören salonu Filistin'e destek gösterisine sahne oldu.