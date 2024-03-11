Oscar ödül töreninde Gazze gösterisi

"ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN"

Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajı verdi.