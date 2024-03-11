Oscar ödül töreninde Gazze gösterisi

96. Oscar ödül töreninin gerçekleştirildiği Los Angeles'taki Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı. Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish'in de aralarında bulunduğu bazı Hollywood yıldızları ise salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.

Oscar ödül töreninde Gazze gösterisi - 1

ABD'nin Los Angeles kentinde yapılan ödül töreni öncesinde kent merkezindeki tören salonu Filistin'e destek gösterisine sahne oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar ödül töreninde Gazze gösterisi - 2

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" şeklinde slogan atarak bölgede acil ateşkes taleplerini dile getirdi.

Törenin gerçekleştirildiği Dolby Theatre önündeki gösteri sebebiyle trafik dururken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Oscar ödül töreninde Gazze gösterisi - 3

HOLLYWOOD YILDIZLARINDAN "GAZZE'DE ATEŞKES" BROŞU

Öte yandan aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu bazı oyuncular salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.

Oscar ödül töreninde Gazze gösterisi - 4

Mark Ruffalo

Kırmızı Halı üzerinde poz veren oyuncular, sinema oyuncularının Gazze'de ateşkes çağrısıyla oluşturdukları "Artists4Ceasefire" platformu kapsamında kırmızı broşlarla kameralara poz verdi.

Oscar ödül töreninde Gazze gösterisi - 5

"ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN"

Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajı verdi.

Oscar ödül töreninde Gazze gösterisi - 6

Billie Eilish

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