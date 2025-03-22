Osman Sınav'a veda: İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde

"YOLUMUZ İYİ Kİ KESİŞMİŞ"

Ünlü isimler, Osman Sınav'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı.

NECATİ ŞAŞMAZ: Bir süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav'ı kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.

SELÇUK YÖNTEM: Şu an yazmak çok zor geliyor. Sevgili dostum Osman, o kadar güzel işler yaptık ki, unutamam. Sinemaya ve dizi dünyasına katkıların unutulmaz. Çok çok üzgünüm. Seni çok özleyeceğim. Nurlar içinde yat. Çok üzgünüm.

BEGÜM KÜTÜK: Gerçek bir usta, gerçek bir ilham kaynağıydın. Seninle çalışmak büyük bir şanstı. Çok gün. Işıklar içinde uyu, Osman hocam.

MELEK BAYKAL: Osman Sınav bugün bize veda etti. Yüzlerce hikayesi, masalı bize miras kaldı. Hayat Bağları dizimizin yapımcısı, yönetmeni ve kalbiydi. Unutulmazlar köşemizde artık kendisi de var. Yolumuz iyi ki kesişmiş büyük usta... Işıklar içinde uyu.