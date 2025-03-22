Osman Sınav'a veda: İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde

Usta yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü isim, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Osman Sınav için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Osman Sınav'a veda: İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde - 1

Türk dizi ve sinema sektörüne yön veren isimlerin başında gelen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Acı Hayat gibi yapımlarla tanınan Osman Sınav, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Osman Sınav'a veda: İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde - 2

"YOLUMUZ İYİ Kİ KESİŞMİŞ"

Ünlü isimler, Osman Sınav'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. 

NECATİ ŞAŞMAZ: Bir süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav'ı kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.

SELÇUK YÖNTEM: Şu an yazmak çok zor geliyor. Sevgili dostum Osman, o kadar güzel işler yaptık ki, unutamam. Sinemaya ve dizi dünyasına katkıların unutulmaz. Çok çok üzgünüm. Seni çok özleyeceğim. Nurlar içinde yat. Çok üzgünüm.

BEGÜM KÜTÜK: Gerçek bir usta, gerçek bir ilham kaynağıydın. Seninle çalışmak büyük bir şanstı. Çok gün. Işıklar içinde uyu, Osman hocam.

MELEK BAYKAL: Osman Sınav bugün bize veda etti. Yüzlerce hikayesi, masalı bize miras kaldı. Hayat Bağları dizimizin yapımcısı, yönetmeni ve kalbiydi. Unutulmazlar köşemizde artık kendisi de var. Yolumuz iyi ki kesişmiş büyük usta... Işıklar içinde uyu.

Osman Sınav'a veda: İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde - 3

USTA YAPIMCIYA VEDA

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Osman Sınav için ilk veda Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Osman Sınav'a veda: İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde - 4

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Usta yapımcı Osman Sınav'ın ailesi, dostları ve sevenlerinin katılacağı anma töreni, saat 11.00 itibariyle Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak.

Osman Sınav, İkindi vakti Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Osman Sınav'a veda: İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde - 5

OSMAN SINAV KİMDİR?

Osman Sınav, 1958 yılında Burdur’da doğdu. 1975 ve 1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı.

Kariyerine televizyon reklâmlarına metin yazma ve yönetmenlikle başlayan Osman Sınav 1984- 1987 yılları arasında 500’ü aşkın reklâm filminin yapımında görev aldı. Daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşımak istedi. Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu.

Sınav, Süper Baba, Deli Yürek, Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Sen Anlat Karadeniz gibi çok sevilen 23 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu.

Dizileri sadece Türkiye’ de değil dünyanın geniş bir coğrafyasında çok sayıda ülkenin televizyonunda ilgiyle karşılandı. 30 yılı aşkın bir süredir televizyon ve film dünyamıza unutulmaz eserler kazandıran Osman Sınav, Yönetmenler Derneği ile Sinema Eseri Meslek Sahipleri Birliği’nin üyesiydi.

Osman Sınav 20 Mart 2025 yılında hayatını kaybetti.

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