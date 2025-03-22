Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim

"BABAM ÇOK GÜZEL BİR ADAMDI"

Törende konuşma yapmakta zorlanan Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav, "Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk" ifadelerini kullandı.

Babasının sevgisini göstermeyi çok iyi bildiğini aktaran Sınav, şunları kaydetti:

"Sessizliğiyle her şeyi gösterirdi. Sevgisini birçok zaman yüksek sesle değil, hep derinden içimize işleyerek gösterirdi. Babamın hayatına baktığınızda yalnızlığı tanımış ve taşımış olduğunu görürsünüz. Öyle ilginç bir yalnızlık yaşadı ki kardeşlerinin var olduğunu bilerek, onlara yol açarak, okul okuduğu zaman, işini yaptığı zaman hep bir ailesinin var olduğunu bilerek yaptı. Başardıklarını başarması o kadar kolay değildi. Bizden de feragat etmesi gerekti ama hep aklında biz vardık. Babam ben doğduğum zaman “artık yalnız değilim” demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bak baba biz buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum."