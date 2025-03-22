Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim
Türk sinemasının duayen isimlerinden Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde konuşan Yusuf Ömer Sınav, babasına verdiği söze rağmen gözyaşlarına boğuldu.
Türk dizi ve sinema sektörüne yön veren isimlerin başında gelen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Acı Hayat gibi yapımlarla tanınan Osman Sınav, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.