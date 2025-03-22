Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim

Türk sinemasının duayen isimlerinden Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde konuşan Yusuf Ömer Sınav, babasına verdiği söze rağmen gözyaşlarına boğuldu.

Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim - 1

Türk dizi ve sinema sektörüne yön veren isimlerin başında gelen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Acı Hayat gibi yapımlarla tanınan Osman Sınav, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim - 2

USTA YAPIMCIYA VEDA

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Osman Sınav için ilk veda Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Sınav için taziyeleri, çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti.

Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim - 3

ANMA TÖRENİNE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim - 4

"BABAM ÇOK GÜZEL BİR ADAMDI"

Törende konuşma yapmakta zorlanan Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav, "Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk" ifadelerini kullandı.

Babasının sevgisini göstermeyi çok iyi bildiğini aktaran Sınav, şunları kaydetti:

"Sessizliğiyle her şeyi gösterirdi. Sevgisini birçok zaman yüksek sesle değil, hep derinden içimize işleyerek gösterirdi. Babamın hayatına baktığınızda yalnızlığı tanımış ve taşımış olduğunu görürsünüz. Öyle ilginç bir yalnızlık yaşadı ki kardeşlerinin var olduğunu bilerek, onlara yol açarak, okul okuduğu zaman, işini yaptığı zaman hep bir ailesinin var olduğunu bilerek yaptı. Başardıklarını başarması o kadar kolay değildi. Bizden de feragat etmesi gerekti ama hep aklında biz vardık. Babam ben doğduğum zaman “artık yalnız değilim” demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bak baba biz buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum."

Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim - 5

"BANA BU MESLEĞİ ÖĞRETEN KİŞİDİR"

Kenan İmirzalıoğlu, "Ustam" dediği Osman Sınav'a "Bizim için zor bir sınav olmasın diye hepimizi hazırlamaya çalıştı ama acı haberi alınca tuhaf bir şekilde sarsıldık. Sık sık görüşüyorduk, haftalar önce iyi hissettiği zamanlarda birlikte yemek yemiştik. Türkiye için çok önemli bir insandı, çok kıymetli bir sinemacıydı. Benim için bambaşka bir durum... Benim bu sektörde ustam diyebileceğim tek kişidir, bana bu mesleği öğreten, bu işin ahlakını, ilkelerini öğreten kişidir. Hocamdı benim ilk işime beraber başlamıştık" diye veda etti.

"GERİDE BIRAKTIĞI EN BÜYÜK MİRAS KARAKTERİ"

Sen Anlat Karadeniz'de Osman Sınav ile birlikte çalışan Ulaş Tuna Aspete de "Türk sineması çok değerli bir büyüğünü kaybetti. Çok öğrenci yetiştirdi Osman Hoca, bu halktan şerefiyle bir Osman Sınav geçti. insanımız onu yaptığı işlerle tanıdı ama onun geride bıraktığı en büyük miras karakteri oldu. Ruhu şad olsun" dedi.

Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim - 6

"BİR USTAYI DAHA UĞURLUYORUZ"

Tören öncesi konuşan Tayanç Ayaydın, "Osman Hoca ile beraber çok önemli bir okul kapandı. Bir ustayı daha uğurluyoruz. Aşk onun için çok önemli bir kavramdı. Aşk Kırmızı'yı çektikten sonra 'İlk aşk filmimi seninle çektim' demişti bana. Önemli bir sahneye girmeden evvel bizi uyarırdı 'aşkla ve sevdayla' diye. Şimdi onu aşkla uğurlamaya geldik" sözleriyle duygularını ifade etti.

Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim - 7

"EN SON BANA ELİ DEĞMİŞ OLDU"

Törene katılan oyunculardan İsmail Ege Şaşmaz, "Osman Sınav hocamızdı. Diyecek bir şey yok, başımız sağ olsun. Son projem Kör Nokta'da birlikteydik, o yüzden çok şükür en son bana eli değmiş oldu. Şanslıyım, gururluyum bu konuda" dedi.

Usta isimle birlikte çalışmak konusunda da konuşan Şaşmaz, "Osman Hoca detaycıydı, her şeyi gerçekten bilen, anlamda yardım eden duygusuyla her şeyiyle" ifadelerini kullandı.

Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim - 8

"İNSANLARIN ARKASINDA DURMAYI ÇOK SEVERDİ"

İrem Helvacıoğlu da Osman Sınav'ı şu sözlerle anlattı:

"Televizyon ve sinema dünyasının çok önemli isimlerinden birini kaybettik. Bence camiadaki birçok oyuncunun şu andaki yerine sahip olmasını sağlayan kişiydi. Osman Hoca, insanların arkasında durmayı çok seven, onlar için elinden geleni yapan bir insandı. "

Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim - 9

"BİR ŞEY SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Konuşmakta zorlanan Selçuk Yöntem ise "Bir şey söylemek çok zor. Çok değerliydi, çok özleyeceğiz" dedi.

İbrahim Çelikkol da "Büyük bir çınarımızı, ustamızı kaybettik. İlk işimde birlikte çalışmıştık, beni bu sektöre dahil edenlerden biriydi. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim - 10

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Osman Sınav'ın cenaze töreninde oğlundan duygusal veda: Ağlamayacağım diye söz vermiştim - 11

OSMAN SINAV KİMDİR?

Osman Sınav, 1958 yılında Burdur’da doğdu. 1975 ve 1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı.

Kariyerine televizyon reklâmlarına metin yazma ve yönetmenlikle başlayan Osman Sınav 1984- 1987 yılları arasında 500’ü aşkın reklâm filminin yapımında görev aldı. Daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşımak istedi. Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu.

Sınav, Süper Baba, Deli Yürek, Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Sen Anlat Karadeniz gibi çok sevilen 23 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu.

Dizileri sadece Türkiye’ de değil dünyanın geniş bir coğrafyasında çok sayıda ülkenin televizyonunda ilgiyle karşılandı. 30 yılı aşkın bir süredir televizyon ve film dünyamıza unutulmaz eserler kazandıran Osman Sınav, Yönetmenler Derneği ile Sinema Eseri Meslek Sahipleri Birliği’nin üyesiydi.

Osman Sınav 20 Mart 2025 yılında hayatını kaybetti.

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