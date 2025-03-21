Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla tanınan usta yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav yaşamını yitirdi. Sınav'ın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Osman Sınav paylaşımları...
Türk dizi ve sinema sektörüne yön veren isimlerin başında gelen Osman Sınav 69 yaşında hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sakarya Fırat, Ekmek Teknesi gibi yapımlarda imzası olan Sınav, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Ünlü isimler, Osman Sınav'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...