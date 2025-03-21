Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla tanınan usta yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav yaşamını yitirdi. Sınav'ın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Osman Sınav paylaşımları...

Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 1

Türk dizi ve sinema sektörüne yön veren isimlerin başında gelen Osman Sınav 69 yaşında hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sakarya Fırat, Ekmek Teknesi gibi yapımlarda imzası olan Sınav, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ünlü isimler, Osman Sınav'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 2

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sevgili dost Osman Sınav’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sinema ve televizyon dünyasında birçok ilke imza atmış olan Osman Sınav, halkımızı ve toplumun derinliklerini eserleriyle ustalıkla yansıtan çok önemli bir değer bizim için. Biliyorum ki onun yaratıcı dehası ve eserlerine olan tutkusu, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecek. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun sevgili Osman Sınav."

NECATİ ŞAŞMAZ

"Bir süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav'ı kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 3

SELÇUK YÖNTEM

"Şu an yazmak çok zor geliyor. Sevgili dostum Osman, o kadar güzel işler yaptık ki, unutamam. Sinemaya ve dizi dünyasına katkıların unutulmaz. Çok çok üzgünüm. Seni çok özleyeceğim. Nurlar içinde yat. Çok üzgünüm."

Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 4

YILMAZ ERDOĞAN

"Başımız sağ olsun."

Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 5

NAZAN KESAL

"Bu karanlık ve kalpsiz dünyadan giden gidene."

Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 6

BEGÜM KÜTÜK

"Gerçek bir usta, gerçek bir ilham kaynağıydın. Seninle çalışmak büyük bir şanstı. Çok gün. Işıklar içinde uyu, Osman hocam."

Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 7

MELEK BAYKAL

"Osman Sınav bugün bize veda etti. Yüzlerce hikayesi, masalı bize miras kaldı. Hayat Bağları dizimizin yapımcısı, yönetmeni ve kalbiydi. Unutulmazlar köşemizde artık kendisi de var. Yolumuz iyi ki kesişmiş büyük usta... Işıklar içinde uyu."

Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 8

RABİA SOYTÜRK

"Birer birer eksiliyor, eksilmemesi gereken duayenler. Allah, sabır versin tüm sevenlerine, bizlere. İyi ki tanıdım sizi, Osman Hocam."

Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 9

OKTAY KAYNARCA

"Mekânın cennet olsun dayıcığım."

GÜVEN HOKNA

"Osman Sınav'ı kaybetmişiz. Üzgünüm. Mekanı cennet olsun."

İCLAL AYDIN

"Üzüntü bir değil ki… Osman Sınav’ı da kaybettik. İlk yönetmenim. Meslek hayatımda mutlu bir iz bırakan bir ustam da daha gitti. Mekanın cennet olsun hocam."

CEYDA DÜVENCİ

"Ah, canım Osman ağabeyim... Seni tanımak çok güzeldi..."

Osman Sınav'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 10

OSMAN SINAV KİMDİR?

Bir süredir kanserle mücadele eden Osman Sınav hayatını kaybetti. Osman Sınav Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı.

Osman Sınav 1958 yılında Burdur’da doğdu. 1975 ve 1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı.

Kariyerine televizyon reklâmlarına metin yazma ve yönetmenlikle başlayan Osman Sınav 1984- 1987 yılları arasında 500’ü aşkın reklâm filminin yapımında görev aldı. Daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşımak istedi. Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu.

1987 de başladığı ve bugün de devam eden konulu film, televizyon filmleri ve drama yapımcılığı ve yönetmenliği çalışmaları onun bu tutkusunun ürünleridir.

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