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Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada

Haberler | 11.08.2022 - 12:40

Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait 200 eser açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırmaya çıkan eşyalar arasında Abdülhamid Han'ın altın murassa cep saati de var. İşte açık artırmaya çıkarılan eserlerden bazıları...

Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 1

Müzelik ve Koleksiyonluk Sanat Eserleri Müzayedesi kapsamında Hanedan Koleksiyonu açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Arthill Müzecilik’ten yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos’tan itibaren teklif verilmeye başlanan müzayede, 14 Ağustos’ta saat 15.00’da çevrim içi olarak canlı açık artırma ile gerçekleştirilecek.

Müzayede koleksiyonunda sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait 200 eser yer alıyor. Koleksiyon teklif usulü, 1 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkarılıyor.

Müzayedenin öne çıkan en önemli eserleri arasında Sultan Abdülhamid Han’a ait altın murassa cep saati yer alıyor.

Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 2

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN'IN KIZI AYŞE SULTAN’A AİT BACCARAT KRİSTAL TAKIM


Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 3

SULTAN ABDÜLAZİZ HAN TUĞRALI YILDIZ VAZO


Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 4

OSMANLI 19.YÜZYIL SETTARE-İ ŞERİFE / KÂBE PUŞİDESİ


Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 5

OSMANLI KÂBE KUŞAĞI


Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 6

ŞEYH HAMDULLAH (1426-1520)


Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 7

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN’A AİT MURASSA ALTIN EMPERYAL CEP SAATİ


Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 8

SULTAN MEHMED REŞAD HAN İNİSİYALLİ EMPERYAL MURASSA ALTIN TABAKA


Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 9

MUKAVVA ÜZERİNE YAĞLI BOYA - HOCA ALİ RIZA (1858-1930)


Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 10

AHŞAP ÜZERİ YAĞLI BOYA - ALİ CEMAL BEN’İM (1881-1941)


Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 11

OSMANLI TOMBAK “SULTANİ” LEĞEN-İBRİK TAKIMI


Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 12

OSMANLI 19.YÜZYIL SARAY İŞİ “TOPHANE” KAYSERİYE ÇUBUK TAKIMI


Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada - 13

OSMANLI “MEHMED İBN-İ İBRAHİM” KETEBELİ “SANCAK” KUR’AN-I KERİM / HİCRİ 1295

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