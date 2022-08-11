Osmanlı Hanedanı'na ait eserler açık artırmada

Haberler | 11.08.2022 - 12:40
Müzelik ve Koleksiyonluk Sanat Eserleri Müzayedesi kapsamında Hanedan Koleksiyonu açık artırma usulüyle satışa sunuldu.
Arthill Müzecilik’ten yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos’tan itibaren teklif verilmeye başlanan müzayede, 14 Ağustos’ta saat 15.00’da çevrim içi olarak canlı açık artırma ile gerçekleştirilecek.
Müzayede koleksiyonunda Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait 200 eser yer alıyor. Koleksiyon teklif usulü, 1 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkarılıyor.
Müzayedenin öne çıkan en önemli eserleri arasında Sultan Abdülhamid Han’a ait altın murassa cep saati yer alıyor.
SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN'IN KIZI AYŞE SULTAN’A AİT BACCARAT KRİSTAL TAKIM
SULTAN ABDÜLAZİZ HAN TUĞRALI YILDIZ VAZO
OSMANLI 19.YÜZYIL SETTARE-İ ŞERİFE / KÂBE PUŞİDESİ
OSMANLI KÂBE KUŞAĞI
ŞEYH HAMDULLAH (1426-1520)
SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN’A AİT MURASSA ALTIN EMPERYAL CEP SAATİ
SULTAN MEHMED REŞAD HAN İNİSİYALLİ EMPERYAL MURASSA ALTIN TABAKA
MUKAVVA ÜZERİNE YAĞLI BOYA - HOCA ALİ RIZA (1858-1930)
AHŞAP ÜZERİ YAĞLI BOYA - ALİ CEMAL BEN’İM (1881-1941)
OSMANLI TOMBAK “SULTANİ” LEĞEN-İBRİK TAKIMI
OSMANLI 19.YÜZYIL SARAY İŞİ “TOPHANE” KAYSERİYE ÇUBUK TAKIMI
OSMANLI “MEHMED İBN-İ İBRAHİM” KETEBELİ “SANCAK” KUR’AN-I KERİM / HİCRİ 1295