Osmanlı-Karma Sanat Eserleri Müzayedesi yüzlerce eseri koleksiyonerlerin beğenisine sunacak

Osmanlı'nın son döneminde yapılmış Hz. Muhammed'in fiziki halini tasvir eden bazı Hilye-i Şerifler başta olmak üzere altın, gümüş ve seramik eserlerle tablolar, yarın bir otelde gerçekleştirilecek Osmanlı-Karma Sanat Eserleri Müzayedesi'nde koleksiyonerlere sunulacak.

Antikacı ve müzayede koordinatörü Yusuf Şimşekçaktı, "Ömer Hayati Kondu eşliğinde ve önderliğinde 263 eserden oluşan bir koleksiyon hazırladık. Koleksiyonerlerin beğenisine sunuyoruz. İyi olacağını, piyasaya bir hareket getireceğini ümit ediyoruz. Bugünlerde de buna çok ihtiyacımız var" dedi.