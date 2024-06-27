Osmanlı mirası Karantina Adası yenilendi! 3 yıl sürdü 80 milyon TL'ye mal oldu

ANI YERİ VEYA MÜZE PLANI VAR

Karantina Adası Müdürü Turgut Yılmaz, Karantina Adası'nın bir anı yeri veya karantina müzesi olarak kullanılmasına yönelikte projeler olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün planı; karantina anı yeri, karantina müzesi olarak halkın ziyaretini açmak; ama böyle açmadan önce de ilgilileri ve meraklıları gruplar halinde biz alıyoruz” ifadelerine yer verdi.