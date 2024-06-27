Osmanlı mirası Karantina Adası yenilendi! 3 yıl sürdü 80 milyon TL'ye mal oldu
İzmir Urla'da Osmanlı döneminde bulaşıcı hastalıkların engellenmesi amacıyla kurulan Karantina Adası, 155 yıl sonra ilk kez restore edildi. Restorasyonda dönemin dokusunu bozabilecek beton kullanılmayarak oldukça hassas davranıldı. Yaklaşık 80 milyon TL'ye mal olan restorasyon çalışmaları 3 yıl sürdü.
İzmir'in Urla ilçesinde, 1869 yılında Osman tarafından bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kurulan ve adeta bir kampüs olan Karantina Adası'na, 155 yıl sonra ilk kez restorasyon izni verildi. 323 dönümlük alan üzerinde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı olarak korunan Karantina Adası'nda,.alışmalar titizlikle yürütüldü.