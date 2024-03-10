Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler

Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait eserler açık artırmaya çıkarıldı. Abdülhamid Han'a ait kıymetli eserler de listede. Satışla, altın silahları, kıymetli taşlarla kaplı eşyaları ve paha biçilemez eserlerin hepsi bir arada görmek şansı da doğdu. Arthill tarafından düzenlenen "Müzelik Eşyalar Müzayedesi" bugün sona erecek. Açık artırmaya çıkan eşyalar arasında Sultan II. Abdülhamid Han'ın fişek tabancası ile Sultan V. Mehmed Reşad Han'ın altın murassa cep saati de var. İşte müzayedede satışa çıkarılan eserlerden bazıları... (Görseller Arthill müzayede kataloğundan alınmıştır)

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 1

Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait eserler açık artırmaya sunuldu.

Koleksiyon teklif usulü,  1 dolarla başlayan satış fiyatları binlerce dolara ulaşmış durumda.

Müzayedenin öne çıkan en önemli eserleri arasında Sultan II. Abdülhamid Han’a ait fişek tabancası yer alıyor.

Müzayedede Sultan V. Mehmed Reşad Han için özel yapım altın murassa cep saati de dikkat çeken eserler arasında.

İşte müzayedede satışa sunulan eserlerden bazıları...

N-LIFE HABERLERİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 2

WENCESLAUS WEHRLIN TABLOSU (1745-1780)

WENCESLAUS WEHRLIN (1745-1780) - "Le Bourgeois Gentilhomme, Moliere İmzalı. 1768 tarihli. Turquerie. Ahşap üzeri yağlıboya. 18.Yüzyıl İtalyan Saray Ressamı Wenceslaus Wehrlin (Venceslao Verlin) tarafından “Le Bourgeois Gentilhomme, act IV scene XIII. peint par W.Wehrlin en 1768” şeklinde imzalı. Moliere'nin Fransa Kralı XIV.Louis’in emri ile yazdığı “Le Bourgeois Gentilhomme” (Türkçe adı; Kibarlık Budalası) isimli teatral eserinden 4.Bölüm 13.Sahne.  Güncel fiyatı 25.000 Dolar.

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 3

OSMANLI "SARAY İŞİ" ŞEHZADE KAFTANI

OSMANLI "SARAY İŞİ" ŞEHZADE KAFTANI - 17./18.Yüzyıl. Osmanlı. Saray işi. "Kemha" kumaştan çocuk şehzade için tasarlanmış. Saltanat motifi altın simli benekler ile bezeli. İpekle dokunmuş. Nohudi renkte pamukluyla astarlı, etrafı kırmızı renk taftayla pervazlı. Kaftanın arka yüzü ve bağları alınarak profesyonelce çerçevelenmiş. Benzer örneği Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu’nda.  Tahmini fiyatı 12.000 Dolar.

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 4

CELADON 15. YÜZYIL (MERTEBÂNİ) TABAK

CELADON 15.YÜZYIL (MERTEBÂNİ) TABAK15.Yüzyıl. Çin, Ming Hanedanı (1368-1644) dönemi. Osmanlı Sarayı için özel imalat. Kallavi boyda. Yuvarlak halka tabanlı, geniş ve çukur gövdeli. Merkezi “Sgraffito” tekniği ile kazınarak oluşturulmuş floral “lotus” motifli, etrafı oyma radyal dilimli. Tahmini fiyatı 6000 dolar.

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 5

OSMANLI 18. YÜZYIL “EDİRNEKARÎ” KONSOL SAAT

OSMANLI 18.YÜZYIL “EDİRNEKARÎ” KONSOL SAAT-“Amel-ü Muhammed Edirnevî” 18.Yüzyıl. Osmanlı. Edirnekarî. “Amel-ü Muhammed Edirnevî” usta imzalı. Konsol tip, Avusturya makineli. Eski Türkçe (Osmanlıca) rakamlı. İbrahim Edirnevî imzalı benzer örnek “Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu”nda yer almakta. Güncel fiyatı 2250 dolar.

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 6

OSMANLI 19. YÜZYIL MİNELİ GÜMÜŞ ZARF

OSMANLI 19.YÜZYIL MİNELİ GÜMÜŞ ZARF19.Yüzyıl başı. Osmanlı Sarayı ve çevresi için özel yapım. Gümüş, ajur işçilikli. “Rokoko” üslubunda tezyinatlı, üst seviye mine işçiliği ile etrafı “Hilal” motifleri ile zenginleştirilmiş. Güncel fiyatı 750 dolar.

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 7

"GÜMÜŞ MONTELİ" KRİSTAL KARAF

FABERGE İMZALI "GÜMÜŞ MONTELİ" KRİSTAL KARAF - 19.Yüzyıl sonu. Rus. “K.Faberge” ve “Moskova, 84" Kokoshnik (Gümüş) imalat ve garanti damgalı. Kallavi ebatlarda, silindirik gövdeli. Kristal haznesi kesme tekniği ile iki sıra halinde geometrik dekorlu. Gümüş boynu “Griffon” figürleri ile oluşturulmuş mitolojik rölyefli, stilize estetik ve zarif tezyinatlı. Gümüş kapaklı ve taşıma kuplu. Altın vermeyli. Fevkalade kondisyonda. İmparatorların, çarların ve soylu zenginlerin mücevhercisi "Fabergé" tasarımı, yüksek kıymette ele geçmesi zor koleksiyonluk eserdir. 3750 dolar.

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 8

“SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI” EMPERYAL KUTU

FABERGE İMZALI “SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI” EMPERYAL KUTU-19.Yüzyıl sonu. Rus. “K.Faberge” ve “St.Petersburg, 56” Zolotnik (Altın) imalat ve garanti damgalı. Akik (onyx) ve altın. İmparatorların, çarların ve soylu zenginlerin mücevhercisi “Karl Faberge” tasarımı. Müstesna eser tek parça damarlı akikten tasarlanılarak imal edilmiş, 14 ayar altın ile kapak merkezine “Sultan II.Abdülhamid Han”ın tuğrası (Abdülhamid Han bin Abdülmecid el-muzaffer daima) tatbik edilmiş. Güncel fiyatı  14.000 dolar.

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 9

MAREŞAL MUHAMMED ES-SÂDIK İNİSİYALLİ “MURASSA” ALTIN KUTU

MAREŞAL MUHAMMED ES-SÂDIK İNİSİYALLİ “MURASSA” ALTIN KUTU-19.Yüzyıl. İsviçre, Neuchâtel. (1866) İmalat ve garanti damgalı. 18 ayar altın. Osmanlı Mareşali ve Tunus Beyi Muhammed es-Sâdık (1813-1882) için özel olarak tasarlanılarak imal edilmiş. Sultani özelliklerde ve işçilik kalitesinde.

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 10

SULTAN ABDÜLMECİD HAN NİŞANLI MURASSA ALTIN MİNELİ KUTU

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 11

SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN “SÜFÜN-İ HÜMÂYÛN” FİŞEK TABANCASI

19.Yüzyıl sonu. (1886) Sultan II.Abdülhamid Han tuğralı. Eski Türkçe (Osmanlıca) ile “A.H” (Ayın-Ha) “Abdülhamid Han” inisiyalli, “Hicri 1304” tarihli. İngiliz, “Webley & Scott Ltd. London & Birmingham” imalat ve garanti damgalı. Britanya İmparatorluğu ve İngiliz Ordusu resmi tedarikçisi “Webley & Scott” tarafından “Sultan II.Abdülhamid Han” için özel olarak tasarlanılarak imal edilmiş işaret fişeği tabancası. Güncel fiyatı 16.000 dolar.

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 12

VEZİR AHMED REŞAD PAŞA’YA AİT LUGER PİSTOL

-“Sultan II.Abdülhamid Han’ın Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa” 19.Yüzyıl sonu. Vezir Ahmed Reşad Paşa (1848-1927) için özel yapım. Alman. Luger (Parabellum) imalat ve garanti damgalı, “1130” seri numaralı. Altın kakma tekniğiyle Eski Türkçe (Osmanlıca) ile “Ahmet Reşat Paşa” ibareli ve “A.R” (Ayın-R) “Ahmed Reşad” inisiyalli. Rütbe yıldızları ve “Ay-Yıldız” motifleri ile zenginleştirilmiş stilize tezyinatlı. Orijinal deri kılıfı ve kemeri ile birlikte. Fevkalade kondisyonda. Şarjörü 8 mermi kapasiteli, etkili menzili 50 metre, 9x19 mm. Şarjör (aynı mekanizma ile 7.65 ve 9 mm) ve namlu (uzun namlu ile tüfeğe dönüşür) değiştirilebilir.  Güncel fiyatı 13.000 dolar.

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 13

ŞEHZADE MEHMED ŞEREFEDDİN EFENDİ’YE AİT “1 NUMARALI” ENVERİYE HANÇERİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 14

SULTAN ABDÜLMECİD HAN TASVİRLİ MİNELİ ALTIN CEP SAATİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 15

ALLAM & CLEMENTS (GRISAILLE) MİNELİ ALTIN CEP SAATİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 16

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI GÜMÜŞ ASKERİ ŞEHZADE TAKIMI

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 17

OSMANLI 19.YÜZYIL “SARAY İŞİ” MÜCEVHER KUTUSU

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 18

I.DERECE "MURASSA" NİŞAN-I MECİDÎ ŞEMSESİ / MECİDİYE NİŞANI ŞEMSESİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 19

I.DERECE "MURASSA" KILIÇLI NİŞAN-I MECİDÎ / KILIÇLI MECİDİYE NİŞANI

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 20

II.DERECE NİŞAN-I MECİDÎ TAKIM / MECİDİYE NİŞANI VE ŞEMSESİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 21

SULTAN V.MEHMED REŞAD HAN İNİSİYALLİ “MURASSA” ALTIN CEP SAATİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 22

PATEK PHILIPPE “GONDOLO” ALTIN CEP SAATİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 23

ROSSEL & FILS “EMPERYAL” MURASSA ALTIN CEP SAATİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 24

OSMANLI 19.YÜZYIL SARAY İŞİ ŞEHZADE PALASI

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 25

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN İNİSİYALLİ “MURASSA” ALTIN ENFİYE KUTUSU

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 26

KUR’AN-I KERİM FORMUNDA “HEART SHAPED” MİNELİ ALTIN SAAT

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 27

TIFFANY & CO (GIRARD PERREGAUX) “CHATELAINE” CEP SAATİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 28

YILDIZ PORSELEN "SARAY İŞİ" KAPAKLI VAZO

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 29

YILDIZ PORSELEN “SARAY İŞİ” BRONZ KULPLU VAZO

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 30

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI GÜMÜŞ HAT TAKIMI

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 31

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI GÜMÜŞ KAŞIKLIK TAKIMI

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 32

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI GÜMÜŞ TATLI TAKIMI / AZNAVUR İŞİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 33

OSMANLI 19.YÜZYIL “HIDİV” GÜMÜŞ FES KALIBI

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 34

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI GÜMÜŞ KANDİL

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 35

OSMANLI 19.YÜZYIL SAVATLI GÜMÜŞ KALEMDAN / VAN İŞİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 36

OSMANLI 19.YÜZYIL SAVATLI GÜMÜŞ TABAKA / SALİHLİ İŞİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 37

OSMANLI 19.YÜZYIL TOPHANE İŞİ TÜTÜNLÜK

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 38

OSMANLI 19.YÜZYIL TOPHANE İŞİ MÜREKKEP HOKKASI

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 39

OSMANLI 19.YÜZYIL TOPHANE İŞİ SÜTLÜK

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 40

OSMANLI HIDİV 19.YÜZYIL “St.LOUIS” KÂSE TAKIMI

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 41

OSMANLI 19.YÜZYIL “BEYKOZ” BİLLUR KÂSE

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 42

OSMANLI 19.YÜZYIL “BEYKOZ” BİLLUR DALDIRMA

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 43

OSMANLI 18.YÜZYIL MİNELİ TOMBAK İBRİK

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 44

OSMANLI 19.YÜZYIL TOPHANE İŞİ ŞİFA TASI

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 45

İNGİLİZ 19.YÜZYIL “HIDİV” GÜMÜŞ KUPA

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 46

SULTAN ABDÜLMECİD HAN TUĞRALI GÜMÜŞ KAHVEDAN

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 47

SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI GÜMÜŞ TATLILIK / AZNAVUR İŞİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 48

SAX MEISSEN 18.YÜZYIL “MARCOLINI” PORSELEN LEĞEN-İBRİK TAKIMI

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 49

OSMANLI 17.YÜZYIL İZNİK SERAMİK SÜRAHİ

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 50

OSMANLI 17.YÜZYIL İZNİK SERAMİK TABAK

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 51

YILDIZ PORSELEN "SARAY İŞİ" TUĞRALI TABAK

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 52

SULTAN I.ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI “HALİL BİN MEHMED” USTA YAPIMI GÜMÜŞ DİVİT

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 53

HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ TABLOSU (1868-1944)

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 54

HOCA ALİ RIZA "ANTİK KEMER" TABLOSU (1858-1930)

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 55

GERMAIN FABIUS BREST "BOĞAZDA YELKENLİLER" TABLOSU (1823-1900)

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 56

LOUIS MAYER "CONSTANTINOPLE" TABLOSU(1791-1843)

Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler - 57

İBRAHİM ÇALLI "BALIKÇILAR" TABLOSU(1882-1960)

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