Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler

VEZİR AHMED REŞAD PAŞA’YA AİT LUGER PİSTOL

-“Sultan II.Abdülhamid Han’ın Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa” 19.Yüzyıl sonu. Vezir Ahmed Reşad Paşa (1848-1927) için özel yapım. Alman. Luger (Parabellum) imalat ve garanti damgalı, “1130” seri numaralı. Altın kakma tekniğiyle Eski Türkçe (Osmanlıca) ile “Ahmet Reşat Paşa” ibareli ve “A.R” (Ayın-R) “Ahmed Reşad” inisiyalli. Rütbe yıldızları ve “Ay-Yıldız” motifleri ile zenginleştirilmiş stilize tezyinatlı. Orijinal deri kılıfı ve kemeri ile birlikte. Fevkalade kondisyonda. Şarjörü 8 mermi kapasiteli, etkili menzili 50 metre, 9x19 mm. Şarjör (aynı mekanizma ile 7.65 ve 9 mm) ve namlu (uzun namlu ile tüfeğe dönüşür) değiştirilebilir. Güncel fiyatı 13.000 dolar.