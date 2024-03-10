Osmanlı sarayından çıkan paha biçilmez eserler: Altın silahlar, elmas kaplı eşyalar, mücevherler
Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait eserler açık artırmaya çıkarıldı. Abdülhamid Han'a ait kıymetli eserler de listede. Satışla, altın silahları, kıymetli taşlarla kaplı eşyaları ve paha biçilemez eserlerin hepsi bir arada görmek şansı da doğdu. Arthill tarafından düzenlenen "Müzelik Eşyalar Müzayedesi" bugün sona erecek. Açık artırmaya çıkan eşyalar arasında Sultan II. Abdülhamid Han'ın fişek tabancası ile Sultan V. Mehmed Reşad Han'ın altın murassa cep saati de var. İşte müzayedede satışa çıkarılan eserlerden bazıları... (Görseller Arthill müzayede kataloğundan alınmıştır)
Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait eserler açık artırmaya sunuldu.
Koleksiyon teklif usulü, 1 dolarla başlayan satış fiyatları binlerce dolara ulaşmış durumda.
Müzayedenin öne çıkan en önemli eserleri arasında Sultan II. Abdülhamid Han’a ait fişek tabancası yer alıyor.
Müzayedede Sultan V. Mehmed Reşad Han için özel yapım altın murassa cep saati de dikkat çeken eserler arasında.
İşte müzayedede satışa sunulan eserlerden bazıları...