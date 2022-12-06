Oxford Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı (2022)

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2022 yılının kelimesinin "Goblin modu" olduğunu açıkladı.
Oxford Sözlüğü editörlerinin belirlediği üç kelime arasından seçilen "Goblin modu", tembel, derbeder, dağınık davranışları olan ve kendini beğenmiş anlamına geliyor.
"Goblin modu" kelimesi 318 bin 956 halk oylaması alarak listedeki diğer kelimelere büyük bir fark attı. Kelime, oyların yüzde 93’ünü alarak yılın kelimesi oldu.
Diğer popüler kelimeler arasında Metaverse (Sanal evren) ve #IStandWith (Yanındayım) yer aldı.
Oxford University Press'e göre, "goblin modundayım" veya "goblin moduna geçiyorum" gibi ifadeler bu yıl sık sık kullanıldı.
İnsanların bunalmışlık hissini ve buna verdikleri tepkiyi de yansıtan 'goblin modu' sosyal normlara göre hareket etmeyi redddetmeyi ve toplumun dayattığı sorumlulukları yerine getirmekten çekinmeyi de yansıtıyor.
2009 yılında internette sıkça kullanılan kelime özellikle bu yıl viral oldu.
Model ve oyuncu Julia Fox'u konu alan skandal haberleri ve 'goblin' gibi davranan insanları tanımlayan popüler Reddit paylaşımları da 'goblin modu' ifadesinin internette viral olmasına sebep oldu.
Mitolojik dünyada 'cin' anlamına gelene goblin kelimesi, kötü ruhlu, huysuz, çirkin vücutlu yaratıklar için kullanılan bir terim.
Kökleri Avrupa’ya dayanan folklorik bir kavram olan goblin, yer aldıkları hikâyeye ve kültüre göre, değişik yeteneklere ve şekillere sahip olabiliyor.