Oxford Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı (2022)

Oxford University Press'e göre, "goblin modundayım" veya "goblin moduna geçiyorum" gibi ifadeler bu yıl sık sık kullanıldı.

İnsanların bunalmışlık hissini ve buna verdikleri tepkiyi de yansıtan 'goblin modu' sosyal normlara göre hareket etmeyi redddetmeyi ve toplumun dayattığı sorumlulukları yerine getirmekten çekinmeyi de yansıtıyor.