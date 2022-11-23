Oxford Sözlüğü'nde bir ilk: Yılın kelimesi internet oylamasıyla seçiliyor

ÜÇ KELİME ADAY

Sözlük bilimciler tarafından kısaltılan listede, internet kullanıcılarının oy verebileceği üç kelime belirlendi. Adaylardan ilki Neal Stephenson'ın 1992'de yayımladığı Snow Crash romanında geçen "metaverse" oldu. Oxford Language yapay gerçekliğin yaygınlaşmasıyla bu kelimenin kullanımının geçen yıla göre dört kat arttığını bildirdi.

Kullanıcılara oylamada sunulan diğer kelimeyse sosyal medya platformu Twitter'da kullanılan "#IStandWith" (Yanındayım) oldu. Rusya–Ukrayna Savaşı'ndan Johnny Depp ve Amber Heard'ün davasına kadar birçok farklı konu üzerinde açılan başlıklarda kullanılan kelime, 2022'de epey sık görüldü.

Bir kişinin ne olursa olsun istediğini yapması anlamına gelen "goblin mode" üçüncü aday unvanını kazandı. Terim, ABD'li model ve oyuncu Julia Fox'un pandemi sonrası normale dönmek anlamında kullanımı sonrası popülerlik kazandı.