Oyuncu Arda Kural yeniden setlerde: Altan Erkekli ile 'Yıldızlara Bak' filmi

Haberler - İHA | 21.06.2022 - 13:54

Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural, yıllar sonra usta oyuncu Altan Erkekli’nin de oyuncu kadrosunda bulunduğu 'Yıldızlara Bak' filmiyle beyazperdeye seyirci karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Kural, “Setlere dönmek güzel bir his, güzel şeyler yapıyoruz” diye konuştu.

Oyuncu Arda Kural yeniden setlerde: Altan Erkekli ile 'Yıldızlara Bak' filmi - 1

Bir dönem ekranların 'Yerli Leonardo DiCaprio'su' olarak anılan ancak yaşadığı sorunlar nedeniyle psikoz teşhisi Arda Kural beyazperde de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oyuncu Arda Kural yeniden setlerde: Altan Erkekli ile 'Yıldızlara Bak' filmi - 2

Çekimleri başlayan ve yönetmen koltuğunda Doruk Tüzel’in bulunduğu dram türündeki yapımın, Kural’ın hayatından kesitler taşıdığı ve 28 Ekim tarihinde sevenleri ile buluşacağı öğrenildi.

Oyuncu Arda Kural yeniden setlerde: Altan Erkekli ile 'Yıldızlara Bak' filmi - 3

Yeni filmi hakkında konuşan Kural, “Güzel bir film, bir anlamı var. İnsana değer katmak adına, hayatta dramın olduğunu anlatmak adına, insanın başına kötü şeyler gelebileceğini anlatmak adına yapıyoruz bu filmi" dedi.

Oyuncu Arda Kural yeniden setlerde: Altan Erkekli ile 'Yıldızlara Bak' filmi - 4

"Hayatta yaşadığımız kötü olayların başımıza neden geldiği hakkında düşünmek ve nasıl mücadele edebileceğimizi anlatmak istedik" diyen Kural, "Bu filmde içsel yolculuğumuzun dışa vurumunu hissettirmek istedik. Güzel olacağını düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

Oyuncu Arda Kural yeniden setlerde: Altan Erkekli ile 'Yıldızlara Bak' filmi - 5

Tekrardan setlere dönmek hakkında da fikirlerini belirten Kural, “Setleri özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin. Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim” açıklamasında bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

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