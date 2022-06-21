Oyuncu Arda Kural yeniden setlerde: Altan Erkekli ile 'Yıldızlara Bak' filmi

Haberler - İHA | 21.06.2022 - 13:54
Bir dönem ekranların 'Yerli Leonardo DiCaprio'su' olarak anılan ancak yaşadığı sorunlar nedeniyle psikoz teşhisi Arda Kural beyazperde de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Çekimleri başlayan ve yönetmen koltuğunda Doruk Tüzel’in bulunduğu dram türündeki yapımın, Kural’ın hayatından kesitler taşıdığı ve 28 Ekim tarihinde sevenleri ile buluşacağı öğrenildi.
Yeni filmi hakkında konuşan Kural, “Güzel bir film, bir anlamı var. İnsana değer katmak adına, hayatta dramın olduğunu anlatmak adına, insanın başına kötü şeyler gelebileceğini anlatmak adına yapıyoruz bu filmi" dedi.
"Hayatta yaşadığımız kötü olayların başımıza neden geldiği hakkında düşünmek ve nasıl mücadele edebileceğimizi anlatmak istedik" diyen Kural, "Bu filmde içsel yolculuğumuzun dışa vurumunu hissettirmek istedik. Güzel olacağını düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.
Tekrardan setlere dönmek hakkında da fikirlerini belirten Kural, “Setleri özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin. Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim” açıklamasında bulundu.