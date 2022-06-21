Oyuncu Arda Kural yeniden setlerde: Altan Erkekli ile 'Yıldızlara Bak' filmi

Tekrardan setlere dönmek hakkında da fikirlerini belirten Kural, “Setleri özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin. Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim” açıklamasında bulundu.