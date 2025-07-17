Oyuncu Emre Törün'e gözyaşlarıyla veda: Son yolculuğuna uğurlandı

Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan ünlü oyuncunun cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

Oyuncu Emre Törün'e gözyaşlarıyla veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 1

Son olarak Hudutsuz Sevda adlı dizide rol alan oyuncu Emre Törün, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

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Oyuncu Emre Törün'e gözyaşlarıyla veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 2

"Arka Sokaklar", "Üç Kız Kardeş", "Bir Zamanlar Kıbrıs" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi birçok dizide boy gösteren Emre Törün, 16 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Oyuncu Emre Törün'e gözyaşlarıyla veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 3

Törün'ün vefatı; ailesi başta olmak üzere, sanat camiasından dostlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Oyuncu Emre Törün'e gözyaşlarıyla veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 4

EŞİ YIKILDI

Emre Törün için bugün Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

Oyuncunun eşi Nurkan Törün ve annesi, anma töreni öncesi gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı eşi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Oyuncu Emre Törün'e gözyaşlarıyla veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 5

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

2. Sayfa'nın haberine göre; ünlü oyuncu için düzenlenen anma törenine meslektaşı Erkan Bektaş katıldı.

Oyuncu Emre Törün'e gözyaşlarıyla veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 6

Cenazeye katılan Müjde Uzman ise tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Oyuncu Emre Törün'e gözyaşlarıyla veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 7

Emre Törün, Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oyuncu Emre Törün'e gözyaşlarıyla veda: Son yolculuğuna uğurlandı - 8

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, yönetmen ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı Törün, 1972'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Sanat hayatına 1996'da "Kara Melek" dizisiyle adım atan Törün, dizide dört sezon rol aldı.

Başarılı oyuncu, televizyon kariyerine "Arka Sokaklar", "Bir Zamanlar Kıbrıs", "Üç Kız Kardeş" ve "Mahsusa: Trablusgarb" adlı yapımlarla devam etti.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde 2015-2017'de canlandırdığı "Nevzat Çankırılı" karakteriyle geniş izleyici kitlesi tarafından tanınan Törün, son olarak "Hudutsuz Sevda" dizisinde Şeref karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Televizyon çalışmalarının yanı sıra uzun yıllar tiyatro sahnelerinde de görev yapan sanatçı, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da çeşitli projelerde yer aldı.

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