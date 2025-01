2010 ile 2011 yılları arasında Days Of Our Lives dizisinde rol alan Francisco San Martin, 2017'de The Bold And The Beautiful'da rol aldı.



Jane The Virgin'de emlak yöneticisi Fabian Regalo del Cielo rolünü canlandıran oyuncu, Michael Douglas ve Matt Damon'ın başrol oynadığı Behind The Candelabra'da küçük bir rol üstlendi.