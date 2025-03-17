Oyuncu Gülümser Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

"Davacı" ve "Postacı" filmleriyle tanınan, Ahmet Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Gülhan, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Küplüce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oyuncu Gülümser Gülhan son yolculuğuna uğurlandı - 1

"Davacı" ve "Postacı" filmleriyle tanınan oyuncu Hatice Gülümser Gülhan, 14 Mart'ta 79 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi,  Film-San Vakfı "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" sözleriyle duyurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Oyuncu Gülümser Gülhan son yolculuğuna uğurlandı - 2

Hatice Gülümser Gülhan, 16 Mart Pazar günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Gülümser Gülhan son yolculuğuna uğurlandı - 3

EŞİ AHMET GÜLHAN TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Hamid-i Evvel Camii'nde Hatice Gülümser Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti.

Oyuncu Gülümser Gülhan son yolculuğuna uğurlandı - 4

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Hatice Gülümser Gülhan'ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Şevket Altuğ ve Muharrem Türkseven'in de arasında bulunduğu sanat camiasından sevenleri katıldı.

Oyuncu Gülümser Gülhan son yolculuğuna uğurlandı - 5

Hatice Gülümser Gülhan'ın cenazesi Küplüce Mezarlığı'na defnedildi.

GÜLÜMSER GÜLHAN KİMDİR?

Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan'ın eşidir. Mesela Muzaffer (1987), Davacı (1987) ve Postacı (1984) filmleriyle tanınmıştır. Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Postacı filminde Erdal Özyağcılar'ın (Latif) eşi Petra rolü ile hatırlanmaktadır.

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