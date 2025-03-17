Oyuncu Gülümser Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
"Davacı" ve "Postacı" filmleriyle tanınan, Ahmet Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Gülhan, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Küplüce Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"Davacı" ve "Postacı" filmleriyle tanınan oyuncu Hatice Gülümser Gülhan, 14 Mart'ta 79 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi, Film-San Vakfı "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" sözleriyle duyurdu.