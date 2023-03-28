Oyuncu İsmail Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı

"TAŞ GİBİ BİR ADAMI KAYBETTİK"

Aynı dizide yer alan oyuncu Ali Atay ise Engür'den çok şey öğrendiğini dile getirerek, "Taş gibi bir adamı kaybettik. Söyleyecek başka bir şey yok gerçekten. Hepimizin başı sağolsun. Set içinde hepimize ağabeylik yapmıştır. Başımız sıkıştığında hep bir şekilde ona gidip akıl danışmışızdır. Köksal abinin benim dönemimdeki arkadaşlarıma çok büyük desteği olmuştur. Yani bir işte, bir yerde Köksal abi varsa orada güvende hissederdik kendimizi. Nasıl yapacağız bundan sonra göreceğiz. Bundan önce kalple ilgili bir sıkıntı yaşamıştı, hastanede gördüm en son onu. Kötü bir süreç gerçekten, başımız sağ olsun. Çok önemli birini kaybettik" diye konuştu.