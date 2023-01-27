Oyuncu Levent Güner'e veda

Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinde rol alan Levent Güner, 58 yaşında yaşamını yitirdi. Güner'in vefat ettiğini meslektaşı Zafer Algöz açıkladı.
Algöz, acı haberi "Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun" diyerek duyurdu.
Levent Güner için İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Konak Sahnesi’nde düzenlendi.
İzmir Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Levent Ulukut, yaptığı konuşmada, Güner ile üniversitede tanıştıklarını ve 1988-1993 yılları arasında aynı sahneyi paylaştıklarını anlattı.
Güner'i bir hafta önce gördüğünü ve sohbet ettiklerini aktaran Ulukut, 3 gün önce kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırıldığını ve dün acı haberi aldıklarını ifade etti.
Oyuncunun cenazesi, törenin ardından Bahçelievler Kulalı Hancıoğlu Hacı Halil Camii'ne götürüldü. Güner'in cenazesi burada kılınan ikindi namazına müteakip, Eski Bornova Mezarlığı’na defnedildi.
İzmir'de 21 Aralık 1963'te dünyaya gelen sanatçı, 1988'de başladığı Devlet Tiyatrolarına 28 yıl hizmet verdi. Güner, 2016'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.
Pek çok tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu, Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarından "Kurtlar Vadisi" dizisinde "Bedir" karakterini canlandırdı.
Güner, 'Dudaktan Kalbe', 'Kaybolan Yıllar', 'Bu Sevda Bitmez', 'Pilli Bebek' gibi televizyon dizilerinin yanı sıra 'Herkes Kendi Evinde', 'Son Ders', 'Aşk' ve 'Üniversite' gibi sinema filmlerinde de çeşitli rollerde oynadı.