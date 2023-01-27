Oyuncu Levent Güner'e veda

Pek çok tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu, Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarından "Kurtlar Vadisi" dizisinde "Bedir" karakterini canlandırdı.

Güner, 'Dudaktan Kalbe', 'Kaybolan Yıllar', 'Bu Sevda Bitmez', 'Pilli Bebek' gibi televizyon dizilerinin yanı sıra 'Herkes Kendi Evinde', 'Son Ders', 'Aşk' ve 'Üniversite' gibi sinema filmlerinde de çeşitli rollerde oynadı.