Oyuncu Rıza Akın'a veda

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Akın'ın 2019 yılında Adana'da bir portakal bahçesinde evlendiği eşi Miho Shimotashiro, törende Türkçe konuşma yaptı. Tören boyunca gözyaşlarına hakim olamayan Shimotashiro, eşi hayatındayken kendisini asla yalnız hissetmediğini söyledi.

Oyuncu Rıza Akın'a veda - 1

Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu Rıza Akın, hayatını kaybetmişti. Akın için bugün Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Akın'ın 2019 yılında Adana'da bir portakal bahçesinde evlendiği eşi Miho Shimotashiro, yakınları, oyuncu arkadaşları ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. 

Oyuncu Rıza Akın'a veda - 2

Törende Akın için hazırlanan video gösterimi yapıldı. Anma konuşmaları yapılan törende, Akın için helallik de alındı. Törenin ardından Rıza Akın'ın cenazesi, defnedilmek üzere Adana'ya götürüldü. 

Oyuncu Rıza Akın'a veda - 3

Akın'ın eşi Miho Shimotashiro, tören boyunca gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

Oyuncu Rıza Akın'a veda - 4

Shimotashiro Türkçe yaptığı konuşmayla eşiyle ilgili duygularını paylaştı. Shimotashiro, eşi hayatındayken yalnız hissetmediğini söyleyerek, kaybından duyduğu acıyı dile getirdi. 

Oyuncu Rıza Akın'a veda - 5

KANSERİ YENMİŞTİ

Ağabeyi Erdoğan Akın, yaklaşık 25 sene önce Akın'a akciğer kanseri teşhisi konduğunu, tedavisi sırasında akciğerinin 4'te 3'ünün alındığını, kanseri yendiği bilgisini paylaştı. 

Oyuncu Rıza Akın'a veda - 6

Oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar, Akın'ın ölümüyle ilgili "Rıza kardeşimi beklenmedik şekilde erken kaybettik. Çok değerliydi. Acımız, üzüntümüz sonsuz. Ben Adana'daydım, beyin kanaması geçirdiğini söylediler. İki gün sonra çıkar hayatımıza bakarız diye bakıyorduk fakat hayat böyle bir şey" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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