Oyuncu Rıza Akın'a veda

Oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar, Akın'ın ölümüyle ilgili "Rıza kardeşimi beklenmedik şekilde erken kaybettik. Çok değerliydi. Acımız, üzüntümüz sonsuz. Ben Adana'daydım, beyin kanaması geçirdiğini söylediler. İki gün sonra çıkar hayatımıza bakarız diye bakıyorduk fakat hayat böyle bir şey" dedi.