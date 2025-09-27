Oyuncu Tuncel Kurtiz'in vefatının üzerinden 12 yıl geçti

Tam adı Tuncel Tayanç Kurtiz olan oyuncu, Selanik doğumlu bürokrat Hamdi Vala Kurtiz ile Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olarak 1 Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya geldi.



İlköğrenimini babasının görevi nedeniyle 8 şehirde sürdüren Kurtiz, ortaokulu Edremit'te tamamladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde okurken İETT'de ışık kontrolörü olarak çalıştı.



Üniversitede hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gören Kurtiz, hiçbirini tamamlayamadan üniversiteden ayrıldı.



Tuncel Kurtiz, 1958'de Haldun Dormen Tiyatrosu'nda başladığı oyunculuk serüvenine, Orhan Günşiray'ın yönettiği 1964 yapımı "Şeytanın Uşakları" filmiyle sinemada devam eden usta isim, kariyeri boyunca yüze yakın sinema filmi ile çok sayıda televizyon dizisinde oynadı.