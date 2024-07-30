Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

"SESİ HER ZAMAN VAR OLACAK"

Oyuncu Ali İhsan Bozdemir ise, "Türkiye’nin önemli konuşmacılarından ve önemli oyuncularından biriydi. Mesleğin kıymetli bir insanıydı.Yaşasaydı bizim için daha kıymetliydi. Mekanı cennet olsun. Her zaman sesi var olacak.Böyle insanlar çok önemli insanlar. İnşalah bundan sonraki kalnalara aynı değeri verebiliriz" dedi.

NICOLAS CAGE VE PEK ÇOK HOLLYWOOD YILDIZININ SESİ OLDU

Pek çok Hollywood yıldızının Türkçe seslendirmesini yapan Uğur Taşdemir kamuoyunda, Amerikalı oyuncu ve yapımcı Nıcolas Cage'in sesi olarak tanınıyordu. Taşdemir, seslendirme sanatçılığının yanı sıra oyunculuk da yaptı. Uğur Taşdemir, Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi, Ezel gibi dizilerde rol aldı.