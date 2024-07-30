Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı
Pek çok Hollywood yıldızının Türkçe seslendirmesini yapan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir Moda Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Taşdemir'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. 2 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Taşdemir (58), kamuoyunda 'Nicolas Cage'in sesi' olarak biliniyordu.
Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda tedavi gören seslendirme oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir önceki gün hayatını kaybetti. Taşdemir Kadıköy’deki Moda Cami’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.