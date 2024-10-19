Oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı

"HER ANI MİZAH DOLU BİR İNSANDI"
Oyuncu Ferdi Akarnur, Çelik'le uzun zamana dayanan dostlukları bulunduğunu, son zamanlarda yoğunluktan dolayı fazla görüşemediklerini ve çok üzgün olduğunu söyledi
Oyuncu Begüm Öner, Vural Çelik'in neşesini kaybetmeyen ender insanlardan birisi olduğuna dikkati çekerek, "Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onunla ilgili hatırladığım kötü bir hatıram yok. Bize yaşattığı güzel anlar için de buradan ona teşekkür ederim. Huzur içinde uyusun." şeklinde konuştu.
Oyuncu Sarp Apak, Çelik'in nevi şahsına münhasır bir insan olduğunu aktararak, "Bizi setlerde çok güldürürdü ve eğlendirirdi. Birlikte çalıştığımız zamanlarda da bazı sağlık sorunları vardı ama bunları çok önemsemezdi. Son görevimizi yapmaya geldik, üzgünüz." ifadelerini kullandı.