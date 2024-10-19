Oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Yapımcı ve yönetmen Birol Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vural Çelik'le çok yakın ve özel bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vural, enerjisi farklı ve yüksek bir insandı. Kendisi çocuk kalpliydi. Bir çocuk gibi güler ve üzülürdü. Ansızın küser ama sonra birden gelip barışırdı. Sosyal medyada Vural'ın maddi bir sıkıntı içinde olduğuna dair çıkan haberler doğru değil. Sektörel bir daralma var ama Vural'ın bu derece büyük bir sıkıntısı yoktu. Çekip yayımladığı videolar şaka amaçlıydı. Birlikte yeni bir projeye başlayacaktık, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun."