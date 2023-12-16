Oyunculuğa ara veren Emma Watson hiç pişmanlık duymadığını söyledi

Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione karakteriyle büyük bir fan kitlesi kazanan İngiliz oyuncu Emma Watson geçtiğimiz aylarda oyunculuğa ara verdiğini açıklamıştı. İngiliz aktrist, oyunculuktan uzaklaşmaktan "çok memnun" olduğunu dile getirdi.

Oyunculuğa ara veren Emma Watson hiç pişmanlık duymadığını söyledi - 1

Güzel ve Çirkin, Küçük Kadınlar ve Harry Potter serisi gibi yapımlarla ünlenen İngiliz oyuncu Emma Watson, oyunculuk yaparken mutlu olmadığını ve sektörün kendisini "kafese kapatılmış" gibi hissettirmeye başladığını itiraf etmişti.

Vogue dergisine konuşan 33 yaşındaki yıldız, oyunculuktan uzaklaşma kararıyla ilgili konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Oyunculuğa ara veren Emma Watson hiç pişmanlık duymadığını söyledi - 2

"ÇOK MEMNUNUM"

10 yaşından beri beyazperdede birçok karaktere hayat veren Watson, "Oyunculuktan uzaklaştığım için çok memnunum çünkü daha önce sahip olduğumu düşünmediğim bir şekilde kendi sesime, yaratıcı alanıma ve egemenliğime sahip olduğumu hissediyorum" dedi.

Oyunculuğa ara veren Emma Watson hiç pişmanlık duymadığını söyledi - 3

İngiliz oyuncu sözlerine "İşlerin bir süreliğine karışmasına ve sırada ne olduğunu bilmeme konusunda kendime izin verdiğime çok memnunum çünkü ulaştığım farkındalığı hiçbir şeye değişmezdim" diye devam etti.

Oyunculuğa ara veren Emma Watson hiç pişmanlık duymadığını söyledi - 4

Dünyanın en başarılı, en güzel, en inanılmaz kişilerinden bazılarıyla yan yana gelme şansı elde ettiğini belirten "Bu noktaya geldiğinizde, eğer kim olduğunuzu sevmiyorsanız ya da kimse izlemediğinde yaptığınız şeyden zevk almıyorsanız, sizi hiçbir şekilde mutlu ya da memnun edecek bir başarı düzeyi olmadığı çok açık bir hal alıyor" dedi.

Oyunculuğa ara veren Emma Watson hiç pişmanlık duymadığını söyledi - 5

"MUTLU DEĞİLDİM"

Öte yandan feminist ve aktivist kişiliğiyle de öne çıkan Watson, oyunculuğu bırakma kararıyla ilgili "Dürüst olmak gerekirse pek mutlu değildim" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz oyuncu "Gerçekten zor bulduğum şey çıkıp da üzerinde pek de kontrolüm olmayan bir şeyi satmak zorunda kalmaktı.  Sürecin içinde yer almadığım şeylerin yüzü ve sözcüsü olmak zorunda kalmak çok zordu" ifadelerine yer verdi.

Oyunculuğa ara veren Emma Watson hiç pişmanlık duymadığını söyledi - 6

"SÖZ HAKKIM YOKTU"

Oyuncu, "Sorumlu tutuluyordum ve bu gerçekten sinir bozucu bir hal almaya başlamıştı çünkü bir sesim veya söz hakkım yoktu" dedi.

Watson, eğer biri kendisini eleştirecekse de "Karar benimdi, daha iyisini yapmalıydım" diyebilmeyi istediğini söyledi.

OYUNCULUĞA GERİ DÖNECEK

Gelecekte oyunculuk kariyerine "mutlaka" döneceğini söyleyen yıldız, "Bekleyip önüme neyin çıkacağını göreceğim için mutluyum. Yaptığım işi seviyorum. Mesele, kendimi farklı yüzlere ve kişilere bölmek zorunda kalmayacağım bir yol bulmak. Ve artık robot moduna geçmek istemiyorum" dedi.

2019 yapımı Küçük Kadınlar'dan bu yana hiçbir film projesinde yer almayan oyuncu, geçtiğimiz yıl, Harry Potter özel bölümünde rol arkadaşlarıyla bir araya gelmişti.

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