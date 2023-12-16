Oyunculuğa ara veren Emma Watson hiç pişmanlık duymadığını söyledi
Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione karakteriyle büyük bir fan kitlesi kazanan İngiliz oyuncu Emma Watson geçtiğimiz aylarda oyunculuğa ara verdiğini açıklamıştı. İngiliz aktrist, oyunculuktan uzaklaşmaktan "çok memnun" olduğunu dile getirdi.
Güzel ve Çirkin, Küçük Kadınlar ve Harry Potter serisi gibi yapımlarla ünlenen İngiliz oyuncu Emma Watson, oyunculuk yaparken mutlu olmadığını ve sektörün kendisini "kafese kapatılmış" gibi hissettirmeye başladığını itiraf etmişti.
Vogue dergisine konuşan 33 yaşındaki yıldız, oyunculuktan uzaklaşma kararıyla ilgili konuştu.