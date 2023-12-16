Oyunculuğa ara veren Emma Watson hiç pişmanlık duymadığını söyledi

"SÖZ HAKKIM YOKTU"

Oyuncu, "Sorumlu tutuluyordum ve bu gerçekten sinir bozucu bir hal almaya başlamıştı çünkü bir sesim veya söz hakkım yoktu" dedi.

Watson, eğer biri kendisini eleştirecekse de "Karar benimdi, daha iyisini yapmalıydım" diyebilmeyi istediğini söyledi.





Gelecekte oyunculuk kariyerine "mutlaka" döneceğini söyleyen yıldız, "Bekleyip önüme neyin çıkacağını göreceğim için mutluyum. Yaptığım işi seviyorum. Mesele, kendimi farklı yüzlere ve kişilere bölmek zorunda kalmayacağım bir yol bulmak. Ve artık robot moduna geçmek istemiyorum" dedi.

2019 yapımı Küçük Kadınlar'dan bu yana hiçbir film projesinde yer almayan oyuncu, geçtiğimiz yıl, Harry Potter özel bölümünde rol arkadaşlarıyla bir araya gelmişti.