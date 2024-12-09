Oyunculuğu beğenilmedi! Selena Gomez: Elimden geleni yaptım
Yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Selena Gomez, "Emilia Perez" adlı filmle gündemde. Cannes ödüllü oyuncu, filmdeki oyunculuğuna dair yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi.
DÖRT KİŞİYE VERİLDİ
Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, Emilia Pérez filmindeki rolüyle Cannes'da ödüle layık görülmüştü.
Emilia Perez filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçti. Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.