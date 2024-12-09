Oyunculuğu beğenilmedi! Selena Gomez: Elimden geleni yaptım

ELEŞTİRİLERE YANIT

Eleştirilerin hedefi olan Gomez, TikTok'ta "Nereden geldiğini anlıyorum. Bana verilen sürede elimden gelenin en iyisini yaptığım için üzgünüm. Bu filme ne kadar emek verdiğim gerçeğini değiştirmiyor" yanıtını verdi.

Eugenio Derbez, Gomez'in açıklamasının ardından yaptığı yorumların "savunulacak bir tarafı olmadığını" söyledi ve oyuncudan özür diledi.