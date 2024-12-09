Oyunculuğu beğenilmedi! Selena Gomez: Elimden geleni yaptım

Yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Selena Gomez, "Emilia Perez" adlı filmle gündemde. Cannes ödüllü oyuncu, filmdeki oyunculuğuna dair yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi.

Oyunculuğu beğenilmedi! Selena Gomez: Elimden geleni yaptım - 1

DÖRT KİŞİYE VERİLDİ

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, Emilia Pérez filmindeki rolüyle Cannes'da ödüle layık görülmüştü.

Emilia Perez filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçti. Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Oyunculuğu beğenilmedi! Selena Gomez: Elimden geleni yaptım - 2

Oyuncu Eugenio Derbez, Gomez'in filmdeki oyunculuğunu eleştirdi. Derbez, Gomez'in filmde İspanyolca konuşmasını beğenmediğini "Filmdeki her sahnesinde arkadaşlarımla birbirimize dönüp 'Bu ne böyle?' dedik" sözleriyle ifade etti.

Derbez, "Selena'nın sahneleri dışında filmi beğendim çünkü kurtarılabilir şeyler içeriyor. Ama kendi kendime, 'Yönetmenin İngilizce veya İspanyolca bilmemesi ve filmin İspanyolca ve İngilizce olması ve Meksika'da geçmesi ve kültürü anlamaması ne kadar tuhaf' dedim" ifadelerini kullandı.

Ana dili İspanyolca olmayan Gomez, Jacques Audiard imzalı fimde Jessi del Monte karakterini canlandırıyor.

Oyunculuğu beğenilmedi! Selena Gomez: Elimden geleni yaptım - 3

ELEŞTİRİLERE YANIT

Eleştirilerin hedefi olan Gomez, TikTok'ta "Nereden geldiğini anlıyorum. Bana verilen sürede elimden gelenin en iyisini yaptığım için üzgünüm. Bu filme ne kadar emek verdiğim gerçeğini değiştirmiyor" yanıtını verdi.

Eugenio Derbez, Gomez'in açıklamasının ardından yaptığı yorumların "savunulacak bir tarafı olmadığını" söyledi ve oyuncudan özür diledi.

Oyunculuğu beğenilmedi! Selena Gomez: Elimden geleni yaptım - 4

FİLMİN KONUSU

Meksika'da geçen filmde avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olmakta ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmekte yardım etmelidir.

Oyunculuğu beğenilmedi! Selena Gomez: Elimden geleni yaptım - 5

Altın Palmiye ödüllü Jacques Audiard imzası taşıyan film 9 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Yönetmen, 2015 yılında Deephan filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.

Oyunculuğu beğenilmedi! Selena Gomez: Elimden geleni yaptım - 6

Öte yandan, oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez geçtiğimiz haftalarda resmen milyarder statüsüne ulaştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Gomez'in toplam serveti 1,3 milyar dolar.

Gomez, milyarder statüsüne ulaşmasıyla ilgili duygularını dile getirdi.

Çok mutlu olduğunu belirten yıldız, "Ben aslında paradan bahsetmenin çok hoş olmadığını düşünüyorum ama bu statüyü, güzellik ürünlerimi satın alan insanlara borçluyum" dedi.  Şarkıcı sözlerine "Hayallerimi gerçekleştiren kişiler onlardır. Bu yüzden gerçekten çok onur duyuyorum ve mutluyum" diye devam etti.

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