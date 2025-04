ÇEŞİTLİ YAPIMLARDA ROL ALDI

Daha önce Friends with Benefits, Kristin's Christmas Past ve Nobody's Fool gibi filmlerde rol alan Courtney Henggeler, 2019 yılında ise Into the Dark dizisinde Anna karakterine hayat vermişti.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Henggeler, Ekim 2015'te Ross Kohn ile dünyaevine girdi. Çiftin iki çocuğu var.