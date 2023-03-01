Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri

Ladybird ve Küçük Kadınlar gibi ödüllü filmlere imza atan Greta Gerwig'in aslında bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Hollywood'da birçok başarılı filme imza atan oyuncular, kariyerinin bir noktasında kamera arkasında olmanın nasıl bir his olduğunu tatmak istedi. Yönetmen koltuğuna ilk kez oturan bu isimler, çektikleri ilk filmlerle hem oyunculukta hem de yönetmelikte ne kadar başarılı olduklarını kanıtladı.

Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri - 1

BRADLEY COOPER 

Limitsiz, American Hustle ve Wedding Crasher gibi filmlerde rol alan başarılı oyuncu Bradley Cooper, hayatında ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu. Kariyeri boyunca Clint Eastwood, David O. Russell, Paul Thomas Anderson ve Guillermo del Toro gibi efsane yönetmenlerle çalışan oyuncu, 2018 yılında A Star Is Born filmini yeniden çekti.

Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri - 2

Kült filmler arasına adına yazdıran yapımı günümüze taşıyan Cooper, aynı zamanda filmde rol da aldı. Lady Gaga ile başrolleri paylaşan oyuncu, şarkıcı ile arasında başarılı kimya ve orijinal çekim teknikleriyle eleştirmenlerden ve seyirciden tam not aldı.

Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri - 3

GRETA GERWIG

Frances Ha ve Roma'ya Sevgilerle gibi filmlerle tanınan ABD'li oyuncu Greta Gerwig her ne kadar daha önce yönetmenliği denemiş olsa da asıl çıkışını Lady Bird ile yaptı.

Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri - 4

Saorsie Ronan'ın başrolünde yer aldığı film, Katolik lisesinde okuyan bir kızın hayatını konu alırken Gerwig'in ne kadar başarılı bir yönetmen olabileceğini kanıtlamış oldu. Pek çok prestijli ödüle layık görülen filmi, Küçük Kadınlar takip etti.

Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri - 5

JORDAN PEELE

Key & Peele adlı komedi şovunun yıldızı Jordan Peele'nin korku ve gerilim türündeki bir film ile yönetmenliğe adım atması Hollywood'da büyük yankı uyandırmıştı.

Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri - 6

Peele'nin ilk yönetmenlik deneyimi Get Out, Oscar'da En İyi Orijinal Senaryo ödülünü kazandı. Peele daha sonra Us ve Nope ile başarısını sürdürdü.

Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri - 7

SETH ROGEN

Amerikan komedi filmlerindeki rolleriyle akıllarda yer eden Seth Rogen, ilk yönetmenlik deneyimini This Is The End filmiyle yaşadı.

Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri - 8

Evan Goldberg ile yönetmen koltuğunu paylaşan oyuncu aynı zamanda filmde rol aldı.

Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri - 9

REGINA KING

2019 yılında If Beale Street Could Talk filmindeki rolü ile En İyi Yardım Kadın Oyuncu Oscar'ının sahibi olan ABD'li oyuncu Regina King, bir sonraki yıl yönetmen koltuğuna oturmaya karar verdi.

Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri - 10

King'in yönetmenliğini üstelendiği One Night In Miami... Oscar, BAFTA, SAG ve Altın Küre'de pek çok adaylık kazandı.

Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri - 11

OLIVIA WILDE

ABD'li oyuncu Olivia Wilde Booksmart filmiyle ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu. Liseli arkadaşların hikayesini ele alan oyuncu, yönetmenliğiyle büyük övgü topladı.

Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yapan son 10 yılın en başarılı isimleri - 12

Wilde, geçtiğimiz sene Merak Etme Sevgilim adlı film ile ikinci kez yönetmenlik deneyimini yaşadı.

N-LIFE HABERLERİ

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