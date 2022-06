Oyuncu Meryem Uzerli: Bir gün hayatımın filmi çekilirse beni Öykü Karayel oynasın

Dünyada birçok ülkeyi gezen Uzerli, oynadığı karakterlere göre seyirciler tarafından tanınmasına ilişkin de şunları anlattı:

"Ülkeye göre değişiyor. Bazen 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden 'Suzi' diyorlar. Bazen 'Hürrem' diyorlar, bazen de 'Meryem'. Bazı ülkelerde 'Annemin Yarası' filminden 'Mariya' diyorlar. Benim içinse her proje ve her karakter bende iz bırakmıştır. Hayatımızda buluştuğumuz, tanıştığımız ve bağ kurduğumuz insanların bizde bıraktıkları izler gibi ben de oynadığım tüm karakterlerle bu bağı kurdum ve her biri bende iz bıraktı."