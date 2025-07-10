Özel yazışmaları istiyor! Brad Pitt ile Angelina Jolie yine karşı karşıya
Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü aktör, eski eşinin özel yazışmalarını talep etti.
ÖNEMLİ BİR KANIT OLABİLİR
Brad Pitt, Miraval Şatoşu davasıyla ilgili yeni bir hamlede bulundu. 61 yaşında oyuncu, eski eşi Angelina Jolie'den özel yazışmaları talep etti.
Pitt, bu yazışmaların Fransız şarap imalathanesi Miraval Şatosu hakkında devam eden anlaşmazlıkta kritik bir kanıt olabileceğini düşünüyor.