Özel yazışmaları istiyor! Brad Pitt ile Angelina Jolie yine karşı karşıya

ÖZEL YAZIŞMALAR "GERÇEĞİ" ORTAYA ÇIKARABİLİR

DailyMail.com tarafından elde edilen belgelere göre, ünlü aktör, Stoli Group'tan Alexey Oliynik'in Jolie ve ekibi arasındaki görüşmelerden doğrudan haberdar olduğunu iddia ediyor.

Pitt'in avukatları, Oliynik'ten Angelina Jolie ile yaptığı usulsüz satışa dair yazışmaları talep etti. Oliynik ise İsviçre'de ikamet ettiğini ve Kaliforniya'da açılan davaya dahil olmayacağını belirtti.