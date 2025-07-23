Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak

UÇAK KAZASI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
1982 yılında Rhoads'un ve turne ekibinin bulunduğu uçak, yere yakın uçarken şarkıcının turne otobüsüne çarptı. Uçağın içindeki herkes hayatını kaybederken Osbourne, yakın arkadaşı ve gitaristi Rhoads'un ölümüyle sarsıldı.
Sharon Osbourne, eşinin yaşadığı büyük kayıpla ilgili "Ozzy bugün bile hala suçlu hissediyor. 'Uyanık olsaydım, onun uçağa binmesine asla izin vermezdim' diyor." ifadelerini kullanmıştı. Osbourne "Randy Rhoads'un öldüğü gün, benim de bir yanım öldü." demişti.
Öte yandan 2003'te evinin bahçesinde ATV kullanırken kaza geçiren Osbourne, köprücük, sekiz kaburga ve ensesinde bir omurunu kırmıştı.
HASTALIĞI YÜZÜNDEN SAHNELERİ BIRAKTI
2023’te geçirdiği omurga ameliyatı sonrası yürümekte güçlük çeken sanatçı, “Evde benimle çalışan bir antrenörüm var. Ağırlık kaldırıyorum, bisiklete biniyorum'' sözleriyle tüm bu zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını vurgulamıştı.
Parkinson hastalığıyla mücadele eden 76 yaşındaki Ozzy Osbourne, veda konserini 6 Temmuz'da vermişti.