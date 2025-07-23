Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak

YUNGBLUD

Şarkıcı Yungblud, Son görüşmemizde bu kadar çabuk gideceğini düşünmemiştim, hayat doluydun ve gülüşün odayı dolduruyordu. Ama efsanelerde yazıldığı gibi, onlar bizim bilmediğimiz şeyleri biliyor gibi görünüyorlar. Seni asla unutmayacağım. Söylediğim her notada ve sahneye her çıktığımda yanımda olacaksın. Boynumdaki haçın sahip olduğum en değerli şey. Bir keresinde bana benim için yapabileceğin bir şey olup olmadığını sormuştun ve o zaman da söylediğim gibi ve şimdi de söyleyeceğim gibi hepimiz için müzik yeterliydi. Bizi kendi macerana götürdün. Gerçekten çok üzgünüm. Sen tüm zamanların en iyisiydin" ifadelerini kullandı.