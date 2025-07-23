Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak

Rock müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü isimler “Karanlığın Prensi” olarak anılan Osbourne için veda mesajları paylaştı.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 1

1970'li yıllardan itibaren Rock müziğe damga vuran Ozzy Osbourne, 22 Temmuz 2025'te hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 2

Osbourne’un ailesi vefatıyla ilgili açıklama yaptı ve "Ozzy ailesiyle birlikteydi ve sevgiyle çevriliydi. Bu süreçte herkesin aile mahremiyetine saygı göstermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 3

Dünyaca ünlü isimler de Ozzy Osbourne'a sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla veda etti.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 4

ELTON JOHN: GERÇEK BİR EFSANEYDİ

Kevin Mazur'un çektiği fotoğrafı paylaşan Elton John, "Ozzy Osbourne'un vefat haberini duyduğuma çok üzüldüm. O, çok sevdiğim bir dost ve rock tanrıları arasında yerini sağlamlaştıran büyük bir öncüydü; gerçek bir efsaneydi. Aynı zamanda tanıdığım en komik insanlardan biriydi. Onu çok özleyeceğim. Sharon ve ailesine başsağlığı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 5

YUNGBLUD

Şarkıcı Yungblud, Son görüşmemizde bu kadar çabuk gideceğini düşünmemiştim, hayat doluydun ve gülüşün odayı dolduruyordu.  Ama efsanelerde yazıldığı gibi, onlar bizim bilmediğimiz şeyleri biliyor gibi görünüyorlar. Seni asla unutmayacağım. Söylediğim her notada ve sahneye her çıktığımda yanımda olacaksın. Boynumdaki haçın sahip olduğum en değerli şey. Bir keresinde bana benim için yapabileceğin bir şey olup olmadığını sormuştun ve o zaman da söylediğim gibi ve şimdi de söyleyeceğim gibi hepimiz için müzik yeterliydi. Bizi kendi macerana götürdün. Gerçekten çok üzgünüm. Sen tüm zamanların en iyisiydin" ifadelerini kullandı.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 6

BILLIE JOE ARMSTRONG

Green Day solisti Billie Joe Armstrong, paylaşımında "Söze gerek yok. Seni seviyoruz Ozzy" ifadelerini kullandı.

METALLICA

Metallica grubunun paylaşımında da "Ozzy Osbourne’un bizim için ne ifade ettiğini kelimelere dökmek imkânsız. Kahraman, ikon, öncü, ilham kaynağı, akıl hocası ve her şeyden önemlisi dost… Aklımıza gelen ilk kelimeler bunlar. Ozzy ve Sharon bize inandı, hayatlarımızı ve kariyerimizi dönüştürdü. Bize nasıl çalınacağını o öğretti" ifadeleri yer aldı.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 7

JASON MOMOA

Oyuncu Jason Momoa, "Ozzy bir fenomendi. Onunla tanışmak hayatımın en büyük anlarından biriydi" dedi.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 8

SIR ROD STEWART

"Hoşça kal Ozzy. İyi uykular dostum. Seni orada göreceğim - daha erken değil, daha sonra."

Ronnie Wood ise Birmingham'daki Villa Park'ta sahneyi paylaştıktan sonra Ozzy'nin ölümünü öğrendiğinde çok üzgün olduğunu söyledi

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 9

DAVID BECKHAM

Eski futbolcu David Beckham da "Ozzy'nin aramızdan ayrıldığını görmek çok üzücü. Bizi eğlendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Sharon'a, çocuklara ve aileye sevgilerimizi gönderiyoruz" dedi.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 10

BLACK SABBATH

Usta ismin Black Sabbath'taki grup arkadaşları, "Ozzy sonsuza dek" ifadelerini kullandı.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 11

PIERS MORGAN

Piers Morgan, Osbourne ve Sharon'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Huzur içinde yat Ozzy Osbourne. Tarihin en büyük rock yıldızlarından biri ve harika bir karakter."

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 12

BRIAN MAY

Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in eski gitaristi Brian May, paylaşımında "Ozzie'nin vefatını duymak çok üzücü. Villa Park'taki son görüntüsü vedalaşmak için muhteşem bir yoldu, orada ona olan sevgi devasaydı. Gösteriden sonra onunla birkaç kelime konuşabildiğim için minnettarım. Sevgi dolu ailesinin yanında huzur içinde öldüğünü bilmekten de mutluyum. Ancak dünya Ozzie'nin eşsiz varlığını ve korkusuz yeteneğini özleyecek. Sharon ve büyük ailesine en içten tesellilerimi sunuyorum. Huzur içinde yat sevgili Ozzie" dedi.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 13

OZZY OSBOURNE KİMDİR?

İngiltere'nin Birmingham kentinde 3 Aralık 1948'de doğan Osbourne, işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Osbourne, altı kardeşiyle birlikte büyüdü ve eğitim hayatı boyunca pek parlak bir öğrenci olarak görülmedi; öğretmenleri onun öğrenme güçlüğü yaşadığını düşünüyordu. 14 yaşında Beatles sayesinde rock müzikle tanıştı, 15 yaşına geldiğinde ise okulu bırakıp çalışma hayatına atıldı.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 14

İnşaat işlerinden otomobil fabrikalarına kadar çeşitli alanlarda iş deneyimi edinen Osbourne, bu dönemde, okuldan arkadaşı Tony Iommi ile ilk müzik grubunu kurdu.

Dönemin popüler akımı psychedelic rock olsa da, grup daha çok blues etkili, sert bir rock tarzına yöneldi. Bas gitarist Geezer Butler, İtalyan yönetmen Mario Bava'nın "Black Sabbath" adlı korku filminden esinlenerek gruba bu ismi önerince, grup ismini de böylece bulmuş oldu.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 15

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Osbourne, 2002'de Daily Mirror'a verdiği röportajda çocukken istismara uğradığını söylemişti. Fiziksel ve cinsel tacize uğrayan Osbourne ayrıca disleksi ve zorbalıkla mücadele etti. 14 yaşına geldiğinde ise Osbourne alkol ve uyuşturucuda teselli aradı. Şarkıcı, "Kafam açıklayamadığım karanlık, depresif, bulanık düşüncelerle doluydu" demişti.

GRUPTAN ATILDI

70'li yıllarda Black Sabbath grubunun üyesi olarak ün kazanan Osbourne, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle gruptan atılmıştı.

Osbourne, 2023 yılında Rolling Stones'a verdiği röportajda birçok arkadaşının hayatını bağımlılık yüzünden kaybettiğini söylemiş ve "Çoğundan önce ölmüş olmalıydım. Neden hayatta kalan son kişi benim? Bazen aynaya bakıyorum ve 'Bunu neden yaptın?' diyorum. Bin defa ölmeliydim" diye eklemişti.

Osbourne, daha sonra eşi Sharon Osbourne ve gitarist Randy Rhoads'un da teşvikiyle solo kariyerine adım attı. Ancak her şey trajik bir kazayla tepetaklak oldu.

Ozzy Osbourne'a veda: İlham verdiğin nesiller seni unutmayacak - 16

UÇAK KAZASI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

1982 yılında Rhoads'un ve turne ekibinin bulunduğu uçak, yere yakın uçarken şarkıcının turne otobüsüne çarptı. Uçağın içindeki herkes hayatını kaybederken Osbourne, yakın arkadaşı ve gitaristi Rhoads'un ölümüyle sarsıldı.

Sharon Osbourne, eşinin yaşadığı büyük kayıpla ilgili "Ozzy bugün bile hala suçlu hissediyor. 'Uyanık olsaydım, onun uçağa binmesine asla izin vermezdim' diyor." ifadelerini kullanmıştı. Osbourne "Randy Rhoads'un öldüğü gün, benim de bir yanım öldü." demişti.

Öte yandan 2003'te evinin bahçesinde ATV kullanırken kaza geçiren Osbourne, köprücük, sekiz kaburga ve ensesinde bir omurunu kırmıştı.

HASTALIĞI YÜZÜNDEN SAHNELERİ BIRAKTI

2023’te geçirdiği omurga ameliyatı sonrası yürümekte güçlük çeken sanatçı, “Evde benimle çalışan bir antrenörüm var. Ağırlık kaldırıyorum, bisiklete biniyorum'' sözleriyle tüm bu zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını vurgulamıştı.

Parkinson hastalığıyla mücadele eden 76 yaşındaki Ozzy Osbourne, veda konserini 6 Temmuz'da vermişti.

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