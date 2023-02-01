Ozzy Osbourne’dan hayranlarını üzen haber

Parkinson hastalığıyla mücadele eden ünlü İngiliz rock yıldızı Ozzy Osbourne, Avrupa turnesini iptal etti. Ünlü isim, açıklamasında “Bunu fiziksel olarak gerçekleştiremeyeceğimi anladım” ifadelerini kullandı.

Ozzy Osbourne’dan hayranlarını üzen haber - 1

1970'lerin dünyaca ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın eski solisti Ozzy Osbourne, sağlık sorunları nedeniyle Avrupa turnesini iptal etti.

Ozzy Osbourne’dan hayranlarını üzen haber - 2

TURNEYE ÇIKAMIYOR

74 yaşındaki ünlü isim, 4 yıl önce geçirdiği kazada omurgasında meydana gelen çatlak nedeniyle turneye çıkamayacağını açıkladı.

Ozzy Osbourne’dan hayranlarını üzen haber - 3

YAZILI AÇIKLAMA İLE DUYURDU

Osbourne, yaptığı yazılı açıklamada ”Uzun zamandır sabırla biletlerinizi elinizde tuttuğunuz için çok teşekkürler ancak turneyi fiziksel olarak gerçekleştiremeyeceğimi anladım” ifadelerini kullandı.

Ozzy Osbourne’dan hayranlarını üzen haber - 4

"BU ŞEKİLDE SONLANACAĞINI HAYAL ETMEZDİM"

“Karanlığın Prensi” ismiyle anılan ünlü isim, duygusal açıklamasında “Tur günlerimin bu şekilde sonlanacağını hayal etmezdim” dedi.

Ozzy Osbourne, üç ameliyat ve kök hücre tedavilerinin ardından zayıf düştüğünü belirterek hayranlarına ve grubuna teşekkür etti.

Ozzy Osbourne’dan hayranlarını üzen haber - 5

2019'DA PARKINSON TEŞHİSİ KONULDU

Şubat 2019’da Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne, 2020 Ocak ayında katıldığı televizyon programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söylemiş, ardından Parkinson teşhisi konulduğunu belirterek, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.

Ozzy Osbourne’dan hayranlarını üzen haber - 6

Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre Parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etmişti.

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